Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 ile sarı ve turuncu kodlu alarm: Mezosiklon yağış dalgası geliyor! Şimşekler ardı ardına patlayacak
Türkiye yeni bir serin ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Sıcaklıklar özellikle batı bölgelerden başlayarak ülke genelinde hissedilir derecede düşerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 il için turuncu, 16 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uzmanlar kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor. Peki bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? Hangi bölgeler daha riskli? İşte 7 Ekim hava durumu raporu!
