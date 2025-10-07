Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 ile sarı ve turuncu kodlu alarm: Mezosiklon yağış dalgası geliyor! Şimşekler ardı ardına patlayacak

Cuma: Hava Normale Dönüyor

10 Ekim Cuma itibarıyla hafta boyunca etkili olan yağışlı sistem ülkeyi terk ediyor. Türkiye genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olurken, sadece Doğu Karadeniz ve Güneydoğu'nun bazı kesimlerinde yerel sağanaklar görülebilecek. Sıcaklıklar birkaç derece artarak mevsim normallerine yaklaşacak; Güneydoğu ve Akdeniz'de termometreler yeniden 25 derece ve üzerine çıkacak.