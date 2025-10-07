PODCAST CANLI YAYIN

Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 ile sarı ve turuncu kodlu alarm: Mezosiklon yağış dalgası geliyor! Şimşekler ardı ardına patlayacak

Türkiye yeni bir serin ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Sıcaklıklar özellikle batı bölgelerden başlayarak ülke genelinde hissedilir derecede düşerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 il için turuncu, 16 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uzmanlar kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor. Peki bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? Hangi bölgeler daha riskli? İşte 7 Ekim hava durumu raporu!

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Bu bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek. Özellikle Kırıkkale çevreleri ile batı ve iç kesimlerde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

4 İl İçin Turuncu, 16 İl İçin Sarı Kod

Meteoroloji, Afyonkarahisar, Burdur, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kütahya, Muğla, Uşak, Antalya, Bursa, Denizli, Isparta, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Aydın, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir ise daha tehlikeli hava koşullarını ifade eden turuncu kod ile uyarıldı.

Ege kıyılarında şiddetli sağanak kuvvetli rüzgar ve fırtına riskinin bulunduğuna dikkat çeken yetkililer, sel ve taşkınlara karşı tedbirli olunması gerektiğini açıkladı.

Büyük Şehirlerde Hava Durumu

İstanbul'da il genelinde aralıksız sağanak bekleniyor. En yüksek sıcaklığın 20 derece olacağı tahmin ediliyor.

Başkent Ankara'da ise yağışlı bir gün yaşanacak; özellikle batı ilçelerde kuvvetli yağış ihtimali öne çıkıyor. En yüksek sıcaklık 23 derece olarak tahmin ediliyor.

İzmir'de de sağanak yağışlar tüm kentte etkili olacak.

AKOM'dan İstanbul'a Özel Uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un son raporuna göre, batı bölgeler Orta Akdeniz'den gelen alçak basınç sistemlerinin etkisi altında.

Dün gece itibarıyla İstanbul'a yeni bir yağışlı sistem giriş yaptı.

Balkanlar üzerinden gelecek soğuk havayla birlikte 23 derece civarındaki sıcaklıkların 6 ila 8 derece birden düşerek mevsim normallerinin altına gerileyeceği öngörülüyor.

3 Gün Sürecek Etki

Alçak basınç sisteminin üç gün boyunca İstanbul'da etkili olması bekleniyor. Kuvvetli lodosla birlikte yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanacak. Sıcaklıkların ise 14 ile 18 derece arasında seyretmesi tahmin ediliyor.

Yetkililer, özellikle kıyı ve alçak bölgelerde yaşayan vatandaşların sel, taşkın ve fırtınaya karşı dikkatli ve hazırlıklı olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

MEZOSİKLON GELİYOR! EGE'DE BAŞLAYAN FIRTINA DALGA DALGA YAYILIYOR

Türkiye, sonbaharın en sert hava sistemlerinden biriyle karşı karşıya. Meteoroloji uzmanları, "mezosiklon" adı verilen güçlü hava sirkülasyonunun etkisine girildiğini belirtiyor.

İlk etkiler dün gece ve sabaha karşı Çanakkale, İzmir, Balıkesir ve Aydın hattında görüldü. Bu bölgelerde kısa sürede etkili olan sağanak ve fırtına, yer yer taşkınlara ve ulaşımda aksamalara neden oldu.

Şimşekler Arka Arkaya Patlayacak

Bugün mezosiklon hattı kuzeye ve iç bölgelere doğru ilerliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle Marmara ve Ege'nin kuzey kesimlerinde şimşeklerin art arda çakacağını, gök gürültülü sağanakların yer yer kuvvetli seyredeceğini bildirdi.

İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Salı: Yağış Batıdan İç Kesimlere İlerliyor

7 Ekim Salı günü, yağışlı hava dalgası batıdan Anadolu'ya doğru ilerliyor. Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Marmara'nın güneyinde yer yer gök gürültülü sağanaklar görülecek. Kıyı bölgelerde sıcaklıklar 25 derece civarında seyrederken, iç kesimlerde yağışla birlikte hafif bir düşüş bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu ise parçalı bulutlu ve az yağışlı bir hava ile günü geçirecek.

Çarşamba: Haftanın En Yağışlı Günü

8 Ekim Çarşamba, haftanın en yoğun yağışlı günü olacak gibi görünüyor. Yağışlı sistem Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alırken Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Akdeniz'in bazı bölgelerinde yaygın gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. Batı Karadeniz'de sıcaklıklar 18-20 derece aralığına düşerek belirgin bir serinleme yaşanacak. Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'nun ise genellikle parçalı bulutlu kalması öngörülüyor.

Perşembe: Yağışlar Azalıyor, Serin Hava Devam Ediyor

9 Ekim Perşembe günü yağışların şiddeti ve etkilediği alan daralacak. Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri ve Güneydoğu'nun bazı bölgelerinde sağanaklar sürecek. Marmara ve Ege'de ise hava az bulutlu veya parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 20 derece civarında seyredecek ve hafta başına kıyasla hissedilir ölçüde düşmüş olacak.

Cuma: Hava Normale Dönüyor

10 Ekim Cuma itibarıyla hafta boyunca etkili olan yağışlı sistem ülkeyi terk ediyor. Türkiye genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olurken, sadece Doğu Karadeniz ve Güneydoğu'nun bazı kesimlerinde yerel sağanaklar görülebilecek. Sıcaklıklar birkaç derece artarak mevsim normallerine yaklaşacak; Güneydoğu ve Akdeniz'de termometreler yeniden 25 derece ve üzerine çıkacak.

