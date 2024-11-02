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Meteoroloji alarm verdi: Bir gecede düşecek! İstanbul için kritik uyarı | HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarında önemli düşüşler yaşanacak. Özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerimizde 5 ila 9 derecelik bir azalma bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 3 Kasım'dan itibaren 3 ile 5 derece azalacağı bildirildi. İstanbul için de kritik bir uyarı geldi.

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Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 10:04 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 10:29
Meteoroloji alarm verdi: Bir gecede düşecek! İstanbul için kritik uyarı | HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu paylaştı.

Meteoroloji alarm verdi: Bir gecede düşecek! İstanbul için kritik uyarı | HAVA DURUMU

TARİH VERİLDİ

Özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerimizde 5 ila 9 derecelik bir azalma bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 3 Kasım'dan itibaren 3 ile 5 derece azalacağı bildirildi. İstanbul için de kritik bir uyarı geldi.

Havalar yeni haftada nasıl olacak?

Meteoroloji alarm verdi: Bir gecede düşecek! İstanbul için kritik uyarı | HAVA DURUMU

METEOROLOJİ'DEN UYARI: KUVVETLİ OLACAK

Yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Pazar gününden itibaren Ülkemizi etkilemesi beklenen soğuk havayla birlikte; Pazar günü Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda yağış bekleniyor. Yağışların; Pazar günü Rize ve Artvin'in kuzeyi, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Bitlis ve Van çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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