TARİH VERİLDİ

Özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerimizde 5 ila 9 derecelik bir azalma bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 3 Kasım'dan itibaren 3 ile 5 derece azalacağı bildirildi. İstanbul için de kritik bir uyarı geldi.