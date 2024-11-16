Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Kuvvetli sağanak bekleniyor: O illerde sarı kod!

Türkiye, 10 gün sürecek yağışlı hava etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Eskişehir çevreleri Kahramanmaraş'ın batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. HAVA SICAKLIĞI 2 İLA 4 DERECE AZALACAK Hava sıcaklıklarının bugün Akdeniz kıyı kesimleri dışında kalan yerlerde 2 ila 4 derece azalması, Akdeniz kıyılarında önemli bir değişiklik olmaması beklenmektedir.