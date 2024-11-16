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Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Kuvvetli sağanak bekleniyor: O illerde sarı kod!

Kar kış kapıya dayandı, mevsim sıcaklıkları düştü. Yağışlar ise devam ediyor. Meteoroloji yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü peş peşe yaptığı fırtına ve yağış uyarılarına bir yenisini daha ekledi. 9 il için sarı kodlu uyarı yapılırken sağanak yağış, sis, kar ve karla karışık yağmurun birçok bölgede etkili olacağı belirtildi. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı. İşte il il hava durumu verileri...

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Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 11:42 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 11:42
Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Kuvvetli sağanak bekleniyor: O illerde sarı kod!

Türkiye, 10 gün sürecek yağışlı hava etkisi altına giriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Eskişehir çevreleri Kahramanmaraş'ın batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Kuvvetli sağanak bekleniyor: O illerde sarı kod!

Yağışların, kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI 2 İLA 4 DERECE AZALACAK

Hava sıcaklıklarının bugün Akdeniz kıyı kesimleri dışında kalan yerlerde 2 ila 4 derece azalması, Akdeniz kıyılarında önemli bir değişiklik olmaması beklenmektedir.

Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Kuvvetli sağanak bekleniyor: O illerde sarı kod!

RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneybatı ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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