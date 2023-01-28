Hafta sonu lapa lapa kar yağacak! 36 il teyakkuzda! Kalınlığı 30 santimetre! İstanbul, Ankara...

İzmir'in Ödemiş, Kemalpaşa ve Karabağlar ilçelerinde ve Afyonkarahisar'ın Şuhut, İscehisar, Sinanpaşa, Hocalar ve İhsaniye ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili olmaya başladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli ve diğer illerde yaşayan vatandaşlar da kar yağının ne zaman kendi kentlerinde etkili olacağını araştırmaya başladı. Bu noktada MGM'nin 5 günlük hava durumu raporu ve Meteoroloji Uzmanlarının bu konudaki açıklamaları gündeme geldi. Peki kar ne zaman yatacak? O illere dikkat!