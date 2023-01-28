Hafta sonu lapa lapa kar yağacak! 36 il teyakkuzda! Kalınlığı 30 santimetre! İstanbul, Ankara...
METEOROLOJİ 28-29-30-31 OCAK 1 ŞUBAT 2023 HAVA DURUMU! Beklenen kar yağışı hafta sonu o illeri etkisi altına alacak. Hali hazırda İzmir ve Afyonkarahisar'ın bazı ilçelerinde kar yağışı yağmaya başladı. Öte yandan Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da da öğle saatlerinden itibaren başladı. Kar yağışıyla birlikte Uludağ'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Peki Cumartesi ve Pazar hava nasıl olacak, kar yağacak mı, hangi illere? İşte 5 günlük hava durumu tahminleri ve Meteoroloji Uzmanı Mehmet Özdemirci'nin kritik açıklamaları.
İzmir'in Ödemiş, Kemalpaşa ve Karabağlar ilçelerinde ve Afyonkarahisar'ın Şuhut, İscehisar, Sinanpaşa, Hocalar ve İhsaniye ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili olmaya başladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli ve diğer illerde yaşayan vatandaşlar da kar yağının ne zaman kendi kentlerinde etkili olacağını araştırmaya başladı. Bu noktada MGM'nin 5 günlük hava durumu raporu ve Meteoroloji Uzmanlarının bu konudaki açıklamaları gündeme geldi. Peki kar ne zaman yatacak? O illere dikkat!
AFYONKARAHİSAR
Afyonkarahisar'ın Şuhut, İscehisar, Sinanpaşa, Hocalar ve İhsaniye ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
İlçelerde akşam etkili olan sağanak, bir süre sonra yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
İZMİR
İzmir'in Ödemiş, Kemalpaşa ve Karabağlar ilçelerinde yüksek kesimlere kar yağdı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların kapanmaması için kar küreme çalışması yaparken, yolda kalan araçlar da çekildi.
Ödemiş ilçesi Bozdağ Mahallesi'nde, dün sabah saatlerinde başlayan Kar Yağışı, gece etkisini artırdı. Bozdağ'ın zirvesi, beyaza büründü. Bazı noktalarda kar kalınlığı, yer yer 10 santimetreyi geçti. 2 bin 159 metreyle Honaz Dağı ve Murat Dağı'ndan sonra Ege Bölgesi'nin en yüksek 3'üncü zirvesi olan Bozdağ'da ağaçların üzeri ve yollar, beyaz örtüyle kaplandı.