Meteoroloji 2 Ocak 2025 hava durumu raporu | Don, sis ve pus etkili olacak! 1-3 derece...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelindeki hava tahminlerini açıkladı. Tahminlere göre Ege kıyılarında gece saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde hafif sağanak yağış beklenirken diğer bölgelerde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. İç ve doğu kesimlerde ise buzlanma, don olayları, pus ve sis etkili olacak. Ayrıca Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi devam ediyor.
Hava Sıcaklıklarında Artış Bekleniyor
Meteoroloji kuzeybatı bölgelerde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artacağını duyurdu.
Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor ve sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.
Rüzgar ve Denizlerde Hava Durumu
Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esecek. Denizlerde ise fırtına beklenmezken, Karadeniz ve Ege'nin bazı kesimlerinde dalga boyu yer yer 2,5 metreye kadar çıkabilir.
Bölgelerde Hava Durumu
Marmara Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülecek.
İstanbul: 13°C, parçalı ve az bulutlu
Çanakkale: 15°C, parçalı ve az bulutlu
Ege Bölgesi
Kıyı kesimlerde gece saatlerinden itibaren sağanak yağış görülecek. İç kesimlerde pus ve sis etkili olacak.
İzmir: 15°C, gece hafif sağanak yağışlı
Afyonkarahisar: 8°C, parçalı ve az bulutlu
Akdeniz Bölgesi
Bölge genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis etkili olabilir.
Adana: 18°C, açık ve az bulutlu
Antalya: 17°C, açık ve az bulutlu
Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz
Buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarısı yapılan bölgelerde pus ve sis etkili olacak.
Erzurum: -5°C, parçalı ve az bulutlu
Trabzon: 14°C, parçalı ve az bulutlu
Uyarılar: Çığ ve Buzlanmaya Dikkat!
Meteoroloji Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ riskine karşı vatandaşları uyardı. Ayrıca buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Tedbirli Olunmalı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda, vatandaşların özellikle buzlanma ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olması, olumsuz hava koşullarına karşı önlemler alması öneriliyor.