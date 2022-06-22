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Mersin'de PKK-KCK'ya 'Şahmeran' operasyonu! Gözaltına alındılar

Mersin'de terör örgütü PKK'ya 'Şahmeran' operasyonu gerçekleştirildi. Özel harekat polislerinin desteğiyle gerçekleştirilen "Şahmeran" operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

22.06.2022 08:34 - Son Güncelleme: 22.06.2022 08:34
Mersin’de PKK-KCK’ya ’Şahmeran’ operasyonu! Gözaltına alındılar

Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon düzenlendi.

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Mersin’de PKK-KCK’ya ’Şahmeran’ operasyonu! Gözaltına alındılar

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, esnafa zorla kepenk kapattırdığı, dağa çıkması için çocukları ikna etmeye çalıştığı, ölen örgüt mensuplarının cenaze işlemlerini organize ettiği ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Mersin’de PKK-KCK’ya ’Şahmeran’ operasyonu! Gözaltına alındılar

ŞAHMERAN OPERASYONU

Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin adreslerine özel harekat polislerinin desteğiyle "Şahmeran" adı verilen operasyon düzenledi.

Mersin’de PKK-KCK’ya ’Şahmeran’ operasyonu! Gözaltına alındılar

Baskın yapılan evlerin kapılarını koçbaşıyla kıran ekipler, sokak girişlerinde de önlem aldı, şüphelilerin evlerini aradı.

Mersin’de PKK-KCK’ya ’Şahmeran’ operasyonu! Gözaltına alındılar

Operasyon kapsamında gözaltına alınan bazı şüpheliler emniyete götürüldü.

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