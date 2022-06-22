Mersin'de PKK-KCK'ya 'Şahmeran' operasyonu! Gözaltına alındılar
Mersin'de terör örgütü PKK'ya 'Şahmeran' operasyonu gerçekleştirildi. Özel harekat polislerinin desteğiyle gerçekleştirilen "Şahmeran" operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.
22.06.2022 08:34 - Son Güncelleme: 22.06.2022 08:34
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, esnafa zorla kepenk kapattırdığı, dağa çıkması için çocukları ikna etmeye çalıştığı, ölen örgüt mensuplarının cenaze işlemlerini organize ettiği ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.