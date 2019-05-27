MEB Mayıs ayı LGS örnek sorular ve cevap anahtarı! LGS 7. örnek sorular listesi
MEB, Mayıs ayı LGS örnek sorular listesi yayınlandı. LGS sınavına kısa bir süre kalırken öğrenciler son örnek sorular kitapçığı ile sınava tam hazırlanmak istiyorlar. Mayıs ayı örnek sorular ve cevap anahtarı bilgisini haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. İşte MEB Mayıs ayı LGS örnek sorular ve cevap anahtarı...
27.05.2019 11:24
- Son Güncelleme: 27.05.2019 11:24
MEB Mayıs ayı LGS örnek soru kitapçığı yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan LGS 7'nci örnek soru kitapçığında, sayısal alanda Matematik'den 10 ve Fen Bilimleri'nden 10'ar soru, sözel alanda ise Türkçe'den 10, T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük'den 5, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nden 5, İngilizce'den 5'er soru yer aldı. İşte 2019 LGS ikinci örnek soru kitapçığı listesi...
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