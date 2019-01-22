MEB LGS örnek soru kitapçığı yayınlandı! 2019 Ocak ayı LGS sayısal - sözel soruları
2019 Ocak ayı LGS örnek sorular için bekleyiş sona erdi. Her ay örnek soru kitapçığı yayınlayacağını duyuran MEB, Ocak ayı örnek soruları yayınladı. Yeni yayımlanan örnek soru kitapçığında sayısal testte 20, sözel testte 25 soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor. İşte MEB tarafından yayımlanan Ocak ayı LGS örnek sorular listesi...
22 Ocak 2019 Salı, 11:38:28 Güncelleme: 11:39:50
LGS örnek soru kitapçığı yayınlandı. MEB tarafından yayınlanan 2019 Ocak ayı LGS örnek soru kitapçığında, sayısal alanda Matematik'den 10 ve Fen Bilimleri'nden 10'ar soru, sözel alanda ise Türkçe'den 10, T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük'den 5, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nden 5, İngilizce'den 5'er soru yer aldı. İşte 2019 Ocak ayı LGS örnek soru kitapçığı listesi...
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