MEB LGS örnek soru kitapçığı yayınlandı! 2019 LGS 2. örnek sorular listesi
LGS ikinci örnek soru kitapçığı MEB tarafından yayınlandı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmek amacıyla gerçekleştirilecek merkezi sınava ilişkin ikinci örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerin her biri için 25 soru olmak üzere toplam 50 soruya yer verildi. İşte MEB 2019 LGS örnek soru kitapçığı listesi...
22 Kasım 2018 Perşembe, 11:51:31 Güncelleme: 11:54:21
LGS örnek soru kitapçığı yayınlandı. MEB tarafından yayınlanan LGS ikinci örnek soru kitapçığında, sayısal alanda Matematik'den 15 ve Fen Bilimleri'nden 10'ar soru, sözel alanda ise Türkçe'den 10, T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük'den 5, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nden 5, İngilizce'den 5'er soru yer aldı. İşte 2019 LGS ikinci örnek soru kitapçığı listesi...
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