'Mavi Vatan Tatbikatı'ndan dönen gemiler Boğaz'dan böyle geçti (Mavi Vatan Tatbikatı nedir)
Türkiye'yi çevreleyen üç denizde gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"nı tamamlayan savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçti. İstanbullular büyük bir heyecan ile gemilerin geçişini izledi.
09.03.2019 17:10
- Son Güncelleme: 09.03.2019 17:10
3 denizde 103 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı olarak yapılan "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"nda Karadeniz'de görevli
TCG Barbaros, Oruçreis, Kemalreis, Yıldırım firkateynleri, Burgazada, milli gemi Bandırma korvetleri ve hücum botları ile denizaltılardan olan 11 Türk savaş gemi saat 10.00'da İstanbul Boğazı'na girdi.
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