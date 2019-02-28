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"Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"ndan nefes kesen anlar

Mavi Vatan 2019 Tatbikatı kapsamında, Antalya'nın Kaş açıklarındaki Beş Adalar bölgesinde belirlenen hedefler top atışlarıyla tam isabet vuruldu. Tatbikatlar kapsamında, 2 F16 uçağının yarattığı tehdit, gemilerden hava savunma harbi reaksiyonları uygulanarak engellendi. Yan yana seyreden gemiler arasında malzeme transferi yapıldı.

28.02.2019 20:33 - Son Güncelleme: 28.02.2019 20:36
Mavi Vatan 2019 Tatbikatından nefes kesen anlar

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikat"ın ikinci günü tamamlandı.

Mavi Vatan 2019 Tatbikatından nefes kesen anlar

Genelkurmay Başkanlığı Yıllık Tatbikat Programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan ve Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere aynı anda 3 denizde ilk defa icra edilecek fiili bir tatbikat olarak gerçekleştiriliyor.

Mavi Vatan 2019 Tatbikatından nefes kesen anlar

Tatbikatın Doğu Akdeniz'i kapsayan bölümüne, Marmaris Aksaz Limanı'ndan çıkan 5 fırkateyn, 4 hücumbot, 2 denizaltı, 2 mayın avlama gemisi, 1 amfibi çıkarma gemisi, 1 akaryakıt gemisi, 4 yeni tip karakol botu, 1 Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi ve 3 yardımcı sınıf gemileri, SAS, SAT ve amfibi hücum timleri, deniz ve hava kuvvetlerine bağlı unsurlar, seyir esnasında gece ve gündüz çeşitli eğitimler icra etti.

Mavi Vatan 2019 Tatbikatından nefes kesen anlar

Antalya'nın Kaş açıklarına ulaşan birimler, burada planlı faaliyetlerini sürdürüyor.

Mavi Vatan 2019 Tatbikatından nefes kesen anlar

Fiili silah atışları kapsamında kara bombardımanı atışları düzenlendi.

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