MARMARA'DA HER AN 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR! Uzman isimler o bölgeyi işaret etti | Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Prof. Dr. Pampal, dünyada daha önce örnekleri görüldüğü gibi, 'gizli' ya da 'örtülü' fay hatlarının da büyük ve yıkıcı depremler yaratabileceğini vurguladı:

"Bazen hiç bilinmeyen, haritalarda yer almayan faylar bir depremle ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle yer bilimciler için bu tür alanlar büyük önem taşıyor. Bölgenin ayrıntılı bir şekilde sismotektonik çalışmaya ihtiyacı var."