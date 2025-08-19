MARMARA'DA HER AN 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR! Uzman isimler o bölgeyi işaret etti | Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
Geçtiğimiz Nisan ayında Büyükçekmece ve Silivri'de meydana gelen ve günlerce süren depremler büyük Marmara depremi yakın mı sorularını akıllara getirirken Balıkesir Sındırgı'daki depremler daha da tedirgin etti. Marmara'nın altının bu kadar hareketli olması deprem uzmanlarının açıklamalarına da yansıdı. Prof. Dr. Şükrü Ersoy "Marmara Denizi'nin içinden geçen Kuzey Anadolu fayının kuzey kolunu konuşuyoruz, güneyi kimse konuşmuyor. Güney'de de 7'ye varan depremler olabilir" dedi. Prof. Dr. Süleyman Pampal ise, Sındırgıdaki artçıların sıklığına dikkat çekerek "Bazen hiç bilinmeyen, haritalarda yer almayan faylar bir depremle ortaya çıkabiliyor." ifadelerini kullandı. Peki evimin altından fay hattı geçiyor mu? Deprem riski en yüksek iller hangileri? Büyük Marmara depremi ne zaman? İşte uzman isimlerin açıklamaları...
Giriş Tarihi: