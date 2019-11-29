Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin temeli, törenle atıldı

Ama şimdi üniversitemizle birlikte ilkokul, ortaokul ve lisenin de burada da olması buraya çok büyük bir anlam, çok büyük bir güç katacaktır. Konumu ve mimarisiyle tarihimize, kültürümüze, medeniyetimize yakışır bu eserin üniversitemize kazandırılmasında emeği geçen ve geçecek olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Erdoğan, tüm üniversitelerin yaptıkları işin ruhuna ve gereklerine uygun mekanlarda faaliyet yürütmeleri gerektiğini aktararak, söz konusu külliyenin yapılacağı alanda Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçmişinin bulunduğuna değindi.