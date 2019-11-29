Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin temeli, törenle atıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Töreni'nde butona birlikte bastı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk 500, ilk 100 listelerinde ülkemizden öyle bir elin parmağı kadar değil, göğsümüzü kabartacak düzeyde üniversitelerin yer almasını bekliyoruz." dedi.
Maltepe'deki Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin temeli, düzenlenen törenle atıldı.
Törende konuşan Erdoğan, külliyenin ülkeye, kente ve üniversiteye hayırlı olmasını diledi. Ülkenin en köklü yükseköğretim kurumlarından Marmara Üniversitesinin yeni külliyesiyle çok daha güçlü hale geleceğine inandığını belirten Erdoğan, kökleri 1983'e kadar giden üniversitenin halen 5 ayrı dilde eğitim öğretim faaliyetleriyle dünya çapında marka olma yolunda ilerlediğini söyledi.
İnşa edilecek külliyenin üniversiteyi hedeflerine bir adım daha yaklaştıracağını dile getiren Erdoğan, "İnşallah bu üniversitemiz yanında ilkokul, ortaokul, lisesiyle birlikte çok daha anlamlı hale gelecektir. Bunu özellikle de tercih ettik, zira bu çevrede üniversitemiz için bir mütemmim cüz diyebileceğimiz ilkokul, orta, lise bu yok.
Ama şimdi üniversitemizle birlikte ilkokul, ortaokul ve lisenin de burada da olması buraya çok büyük bir anlam, çok büyük bir güç katacaktır. Konumu ve mimarisiyle tarihimize, kültürümüze, medeniyetimize yakışır bu eserin üniversitemize kazandırılmasında emeği geçen ve geçecek olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Erdoğan, tüm üniversitelerin yaptıkları işin ruhuna ve gereklerine uygun mekanlarda faaliyet yürütmeleri gerektiğini aktararak, söz konusu külliyenin yapılacağı alanda Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçmişinin bulunduğuna değindi.
"Üniversitelere külliyeler kazandırma gayreti içinde olduk"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden beri İstanbul'da yetersiz şartlarda faaliyet yürüten üniversitelere, verdikleri hizmetle mütenasip külliyeler kazandırmanın gayreti içerisinde olduklarını anlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Başbakanlığım ve Cumhurbaşkanlığım dönemimde de aynı anlayışla ülkemizdeki tüm üniversitelerimize bu desteği verdik. Ülkemizdeki üniversite sayısını 76'dan 207'ye çıkartırken, sadece skor amaçlı hareket etmedik. En köklüsünden en yenisine kadar tüm üniversitelerimizin yükseköğretimden beklediğimiz işlevleri yerine getirebilecek anlayışa, donanıma, altyapıya sahip olması için de çalıştık.