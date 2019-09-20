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Milyonların KYK borcu siliniyor mu? 2019 Geri ödemeli kredi affı...

KYK borcu olan milyonlarca vatandaş bu borçların silinmesini büyük bir heyecanla bekliyor. KYK borcu ile ilgili daha önce bir adım atılmıştı. Bu bağlamda Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) borcu olanlar için TBMM'ye kanun teklifi sunuldu. 342 bin 282 öğrenciyi yakından ilgilendiren teklifte neler sunuldu? KYK borçları ertelenecek mi? KYK kredileri, üniversite öğrencilerine eğitim hayatı boyunca büyük destek sağlıyor. Okul bittikten sonra bir işe sahip olan kişiler ise KYK kredi borçlarını ödemeye başlıyor. Ancak bu borcu ödemeyen binlerce kişi olduğu tespit edildi. Peki, KYK borçları silinecek mi? KYK borçlarına af gelecek mi? Kredi borçlarına ilişkin TBMM'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar!

20.09.2019 15:20 - Son Güncelleme: 20.09.2019 15:20
KYK borçları silinecek mi? KYK kredi borcu son durum KYK borçlarına af gelecek mi?

KYK borçları silinecek mi? KYK borçlarına af gelecek mi sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. KYK kredileri üniversite öğrencilerine düzenli olarak yatırılıyor. Okul bittikten sonra iş hayatına giren kişiler KYK kredi borcunu ödemeye başlıyor. Peki, KYK kredi borcu son durum nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisine Kredi ve Yurtlar Müesseseyi KYK kredi borçlarının silinmesine ait yasa önerisi sunuldu. Milletvekilleri arasında yapılacak olan görüşmenin sonucunda oylamalar yapılacak ve oylamada ilgili kanun teklifi kabul edilirse tüm öğrencilerin borçları silinecek. İşte, KYK borçları silinecek mi sorusunun yanıtı!

KYK borçları silinecek mi? KYK kredi borcu son durum KYK borçlarına af gelecek mi?

KYK BORÇLARI SON DURUM

Türkiye'de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarını ödeyemeyen öğrencilerin sayısının 5 milyona ulaştığını, 280 bin üniversite mezunu hakkında ise yasal işlem başlatıldığını ve öğrenim kredisi borcunu ödeyemeyen kişilerin maaşlarına haciz konulduğuna dikkat çekildi.

KYK borçları silinecek mi? KYK kredi borcu son durum KYK borçlarına af gelecek mi?

Borcunu zamanında ödeyemeyen öğrencilere uygulanan faiz sebebiyle borçların giderek büyüdüğünü, borçluların ödeme yapabilmesinin imkansız hale geldiği belirtildi. Gençlik ve Spor Bakanı M. Muharrem Kasapoğlu'nun yanıtlaması için soru önergesi verildi.

KYK borçları silinecek mi? KYK kredi borcu son durum KYK borçlarına af gelecek mi?

KYK BORÇLARI TAMAMEN SİLİNECEK Mİ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM'ye Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK kredi borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi sunuldu. Milletvekilleri arasında yapılacak olan görüşmenin sonucunda oylamalar yapılacak ve oylamada ilgili kanun teklifi kabul edilirse tüm öğrencilerin borçları silinecek.

KYK borçları silinecek mi? KYK kredi borcu son durum KYK borçlarına af gelecek mi?

PEKİ HANGİ KYK BORÇLARI SİLİNECEK?

Maddi durumu kötü olan öğrencilere karşılıksız ödeme burs imkanı verilirken maddi durumu normal ya da iyi olan öğrencilere kredi verilmektedir.

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