Milyonların KYK borcu siliniyor mu? 2019 Geri ödemeli kredi affı...

KYK borcu olan milyonlarca vatandaş bu borçların silinmesini büyük bir heyecanla bekliyor. KYK borcu ile ilgili daha önce bir adım atılmıştı. Bu bağlamda Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) borcu olanlar için TBMM'ye kanun teklifi sunuldu. 342 bin 282 öğrenciyi yakından ilgilendiren teklifte neler sunuldu? KYK borçları ertelenecek mi? KYK kredileri, üniversite öğrencilerine eğitim hayatı boyunca büyük destek sağlıyor. Okul bittikten sonra bir işe sahip olan kişiler ise KYK kredi borçlarını ödemeye başlıyor. Ancak bu borcu ödemeyen binlerce kişi olduğu tespit edildi. Peki, KYK borçları silinecek mi? KYK borçlarına af gelecek mi? Kredi borçlarına ilişkin TBMM'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar!

20.09.2019 15:20 - Son Güncelleme: 20.09.2019 15:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





