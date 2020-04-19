Koronavirüsle mücadelenin merkezi olacak! İşte yarın açılacak Başakşehir Şehir Hastanesi'nin sol hali
Koronavirüsle mücadelenin en önemli merkezleri olan Şehir Hastanelerine bir yenisi daha ekleniyor. İstanbul Başakşehir'e yapılan Şehir Hastanesi yarın yapılacak açılışı öncesi havadan görüntülendi.
19.04.2020 14:41
- Son Güncelleme: 19.04.2020 14:41
Son çalışmaları Başkan Erdoğan'ın dün helikopterle havadan incelediği dev hastanede son hazırlıklar yapılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilen viyadük ve bağlantı yollarının inşaatında hummalı çalışmalar sürerken, bağlantı yollarının tamamlanan kısımlarında da ekipler peyzaj çalışmaları yapıyor.
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