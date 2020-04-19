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Koronavirüsle mücadelenin merkezi olacak! İşte yarın açılacak Başakşehir Şehir Hastanesi'nin sol hali

Koronavirüsle mücadelenin en önemli merkezleri olan Şehir Hastanelerine bir yenisi daha ekleniyor. İstanbul Başakşehir'e yapılan Şehir Hastanesi yarın yapılacak açılışı öncesi havadan görüntülendi.

19.04.2020 14:41 - Son Güncelleme: 19.04.2020 14:41
Koronavirüsle mücadelenin merkezi olacak! İşte yarın açılacak Başakşehir Şehir Hastanesi'nin sol hali

Başakşehir Şehir Hastanesinde açılışa saatler kala çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Açılış için son hazırlıkların yapıldığı hastane havadan görüntülendi.

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Koronavirüsle mücadelenin merkezi olacak! İşte yarın açılacak Başakşehir Şehir Hastanesi'nin sol hali

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ilk etabının açılışı erkene çekilen Başakşehir Şehir Hastanesi, hizmete girmesine saatler kala havadan görüntülendi.

Koronavirüsle mücadelenin merkezi olacak! İşte yarın açılacak Başakşehir Şehir Hastanesi'nin sol hali

Son çalışmaları Başkan Erdoğan'ın dün helikopterle havadan incelediği dev hastanede son hazırlıklar yapılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilen viyadük ve bağlantı yollarının inşaatında hummalı çalışmalar sürerken, bağlantı yollarının tamamlanan kısımlarında da ekipler peyzaj çalışmaları yapıyor.

Koronavirüsle mücadelenin merkezi olacak! İşte yarın açılacak Başakşehir Şehir Hastanesi'nin sol hali

İş makineleri, hafriyat kamyonları ve işçi hareketliliğinin yoğunlaştığı hastanenin inşaat sahası ile bağlantı yollarındaki çalışmalar ise havadan görüntülendi.

Koronavirüsle mücadelenin merkezi olacak! İşte yarın açılacak Başakşehir Şehir Hastanesi'nin sol hali

Havadan çekilen görüntülerde işçilerin ve iş makinelerinin açılışı yapılacak A ve D bloklardaki son hazırlıkları tamamlamaya çalıştıkları görülüyor.

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