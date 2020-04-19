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Koronavirüsle mücadelenin merkezi olacak! İşte yarın açılacak Başakşehir Şehir Hastanesi'nin sol hali

Koronavirüsle mücadelenin en önemli merkezleri olan Şehir Hastanelerine bir yenisi daha ekleniyor. İstanbul Başakşehir'e yapılan Şehir Hastanesi yarın yapılacak açılışı öncesi havadan görüntülendi.

19.04.2020 14:41 - Son Güncelleme: 19.04.2020 14:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





