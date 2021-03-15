Koronavirüs risk haritasında son durum ne? Mavi, sarı, turuncu ve kırmızı kategorideki iller hangileri? İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa seslendi. Normalleşme çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, mevcut uygulamanın bir süre daha devam edeceğini bildirdi. Peki, mevcut uygulamanın süreceğinin açıklamasının ardından risk haritasında son durum ne? Mavi, sarı, turuncu ve kırmızı kategoride yer alan iller hangileri? İşte merak edilen tüm detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Normalleşme çalışmaları ile ilgili atılan adımları değerlendiren Erdoğan, "Bugünkü toplantımızda şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık" dedi.
İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamalarından satır başları;
Her sınıfta hangi normalleşme adımlarımızın atılacağını şeffaf şekilde açıklamıştık. Yeni normalleşme tedbirlerini sizlerle paylaşırken şehirlerimizin tedbirlere uymalarına göre kendilerinin karar vereceğini söylemiştik.
"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ"
Sağlık Bakanlığımız salgının illerimizdeki seyrini yakından takip ediyor. Son 2 haftaki gelişmelerin üzerinde etraflıca durduk. Kimi illerimizde görülen nispi vaka yükselişlerine rağmen hastaneye yatış, entübe ve yoğun bakıma yansımasını sevindirici gelişme olarak değerlendiriyoruz. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek süreci yakında takip edeceğiz.
MEVCUT UYGULAMA BİR SÜRE DAHA SÜRECEK
Bugünkü toplantımızda şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. Milletimizin yeni normalleşmenin ilk heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonra çok daha bilinçli ve dikkatli davranarak bu meselenin üstesinden hep birlikte geleceğiz.
Vatandaşlarımızın riski azaltmalarını, şehirlerini bu musibetten kurtulma mücadeleye destek vermesini rica ediyorum. Tedbirlere uymamız sayesinde yeniden kısıtlamaların ve yasakların geleceğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.