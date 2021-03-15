Koronavirüs risk haritasında son durum ne? Mavi, sarı, turuncu ve kırmızı kategorideki iller hangileri? İşte detaylar...

MEVCUT UYGULAMA BİR SÜRE DAHA SÜRECEK

Bugünkü toplantımızda şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. Milletimizin yeni normalleşmenin ilk heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonra çok daha bilinçli ve dikkatli davranarak bu meselenin üstesinden hep birlikte geleceğiz.





