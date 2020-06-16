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Koronavirüs haritası güncellendi! İşte Ankara, İzmir ve İstanbul'da ilçe ilçe koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

Türkiye 11 Mart'tan bu yana koronavirüs ile mücadele ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen Hayat Eve Sığar uygulamasıyla beraber koronavirüs haritası vatandaşların kullanımına açılmıştı. Söz konusu uygulama ile Ankara, İstanbul ve İzmir'in koronavirüs yoğunluk haritası görüntülenebiliyor. İşte Ankara, İzmir ve İstanbul'da ilçe ilçe koronavirüs vaka haritası…

16.06.2020 09:44 - Son Güncelleme: 16.06.2020 09:44
Koronavirüs haritası güncellendi! İşte Ankara, İzmir ve İstanbul'da ilçe ilçe koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

Corona virüs vaka yoğunluğu gündemde merak edilen konular arasında bulunuyor. Hayat Eve Sığar uygulamasıyla corona virüs yoğunluğu görünüyor. Haritada çeşitli renkler kullanılıyor. Sağlık Bakanlığı, "Hayat Eve Sığar" uygulamasına güncelleme getirdi. Kullanıcılar gelen güncellemeyle beraber tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor.

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Koronavirüs haritası güncellendi! İşte Ankara, İzmir ve İstanbul'da ilçe ilçe koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan, 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması bir süredir Android ve App Store platformlarında yayında. Uygulama, corona virüsü testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulundukları bölgeleri gösteriyor.

Koronavirüs haritası güncellendi! İşte Ankara, İzmir ve İstanbul'da ilçe ilçe koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

Uygulama, her gün kullanıcılara sağlık bilgilerini soruyor. Kullanıcılar, 'ailem' bölümüne dahil ettikleri insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarılıyor.

Koronavirüs haritası güncellendi! İşte Ankara, İzmir ve İstanbul'da ilçe ilçe koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

Uygulama vatandaşları corona virüs konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirildi. Uygulama ile telefon numarası doğrulaması yapılarak adım adım sorulan soruları cevaplayıp, corona virüs hastalığı ile ilgili şikayetlere göre nasıl davranılması gerektiği belirtiliyor.

Koronavirüs haritası güncellendi! İşte Ankara, İzmir ve İstanbul'da ilçe ilçe koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına ulaşılabiliyor. Uygulamada kırmızı halka, yüksek riskli bölge; yeşil halka ise az riskli bölge anlamına geliyor.

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