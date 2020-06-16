Koronavirüs haritası güncellendi! İşte Ankara, İzmir ve İstanbul'da ilçe ilçe koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

Uygulama vatandaşları corona virüs konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirildi. Uygulama ile telefon numarası doğrulaması yapılarak adım adım sorulan soruları cevaplayıp, corona virüs hastalığı ile ilgili şikayetlere göre nasıl davranılması gerektiği belirtiliyor.