Kooperatif market duyurdu 31 üründe fiyatlar dibi buldu! Tarım Kredi 20-26 Ocak 2024 İNDİRİMLİ FİYAT KATALOĞU! Tam yağlı kaşar peyniri 83,90 TL...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, müşterilerine yepyeni bir indirim kampanyası ile 'Hoş Geldin 2024' diyor. 20-26 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak bu özel kampanya ile birlikte, birbirinden avantajlı indirimler ve cazip fırsatlar sizleri bekliyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, ocak ayına özel güncel indirimli ürünler listesini az önce müşterileriyle paylaştı. Tarım Kredi Market Seçili ürünlerde yapılan indirimlerle birlikte, alışveriş keyfinizi daha ekonomik hale getirecek birçok fırsat sunuyor. İşte 20-26 Ocak 2024 indirimli ürünler kataloğu...
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 20-26 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak bu özel indirimleriyle müşterilerine ekonomik alışverişin kapılarını aralıyor. Kampanya süresince marketlerde yer alan ürünlerdeki indirimlerden yararlanmak için, bu tarihleri kaçırmamanız önemli. İşte Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi...
BEYAZ PEYNİR 112,90 TL
YUMURTA 52,50 TL