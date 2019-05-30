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Komandolar Kato Dağı'nda destan yazıyor

Son dönemde düzenlenilen operasyonlarla teröristlere göz açtırmayan komandolar, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 800 rakımlı karlı Kato Dağı'nda PKK'lı teröristlere cehennemi yaşattı. Teröristlerin korkulu rüyası Türk askeri, her taşın altını didik didik ararken, PKK'lı teröristler ise kaçacak delik arıyor.

30.05.2019 16:41 - Son Güncelleme: 30.05.2019 16:41
Komandolar Kato Dağı'nda destan yazıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 800 rakımlı karlı Kato Dağı, teröristlerin korkulu rüyası haline geldi. Mayıs ayında karlar erimesiyle birlikte operasyonlarını sıklaştıran Mehmetçik, gece gündüz terörist avına çıkıyor.

Komandolar Kato Dağı'nda destan yazıyor

Kato Dağı'nda sürdürülen operasyonlar sayesinde teröristler kısgaca alınarak bir bir etkisiz hale getirilmiş, yüzlerce mağara imha edilerek tırlar dolusu yaşam malzemesi ve mühimmat imha edilmişti. Tuzluca köyünde yerli üretim uzun namlulu ve otomatik silahlar sayesinde üs bölgesi kurularak Kato Dağı tam anlamıyla kontrol altına alındı. Başarılı operasyonlar sayesinde bölge teröristlerden temizlendi.

Komandolar Kato Dağı'nda destan yazıyor

Mehmetçik yaklaşık 10 metre karın yağdığı bölgede, kar kütlelerinin erimesiyle operasyonlarını da sıklaştırdı. Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı'na bağlı Mezra Tabur Komutanlığı ekipleri, Tuzluca, Bestler Dereler, Kovankaya, Kato Dağı ve Kela Meme bölgelerine, teröristlerin sızma girişimine karşı 7/24 elleri tetikte bekliyor.

Komandolar Kato Dağı'nda destan yazıyor

Her taşın aldı didik didik arayan Mehmetçik, tespit edilen mağaraları bir bir imha ediyor. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü yüksek rakımlı dağlarda vatan nöbeti tutan Mehmetçik, teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Komandolar Kato Dağı'nda destan yazıyor

MEHMETÇİK NEFES ALDIRMIYOR

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yüksek rakımlı dağlarda sıcak havaların etkisiyle eriyen karların ardından teröristlerin geçiş güzergahları kapatılıyor. Teröristlere nefes aldırmayan güvenlik güçleri operasyonlara kar kış demeden devam ediyor.

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