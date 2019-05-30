Komandolar Kato Dağı'nda destan yazıyor
Son dönemde düzenlenilen operasyonlarla teröristlere göz açtırmayan komandolar, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 800 rakımlı karlı Kato Dağı'nda PKK'lı teröristlere cehennemi yaşattı. Teröristlerin korkulu rüyası Türk askeri, her taşın altını didik didik ararken, PKK'lı teröristler ise kaçacak delik arıyor.
Kato Dağı'nda sürdürülen operasyonlar sayesinde teröristler kısgaca alınarak bir bir etkisiz hale getirilmiş, yüzlerce mağara imha edilerek tırlar dolusu yaşam malzemesi ve mühimmat imha edilmişti. Tuzluca köyünde yerli üretim uzun namlulu ve otomatik silahlar sayesinde üs bölgesi kurularak Kato Dağı tam anlamıyla kontrol altına alındı. Başarılı operasyonlar sayesinde bölge teröristlerden temizlendi.
Mehmetçik yaklaşık 10 metre karın yağdığı bölgede, kar kütlelerinin erimesiyle operasyonlarını da sıklaştırdı. Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı'na bağlı Mezra Tabur Komutanlığı ekipleri, Tuzluca, Bestler Dereler, Kovankaya, Kato Dağı ve Kela Meme bölgelerine, teröristlerin sızma girişimine karşı 7/24 elleri tetikte bekliyor.