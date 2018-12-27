Komandolar göreve böyle gitti!

Kars'taki Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığına bağlı bir tabur komando, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarda görev almak üzere Şanlıurfa'ya uğurlandı.

27 Aralık 2018 Perşembe, 19:14:33 Güncelleme: 19:22:41
Komandolar göreve böyle gitti!

Kars'taki Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığına bağlı bir tabur komando, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarda görev almak üzere Şanlıurfa'ya uğurlandı.

Komandolar göreve böyle gitti!

Kars Harakani Havalimanı'ndaki uğurlama törenine, Kars Valisi Türker Öksüz, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Albay Kemal Aydın Dede ve bazı askeri personel katıldı.

Komandolar göreve böyle gitti!

TSK'nın sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonlarına katılacak Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığına bağlı 1. Komando Taburu'ndaki askerler de havalimanına geldi.

Komandolar göreve böyle gitti!

Burada Komando Marşı'nı okuyan askerler daha sonra 2 askeri uçakla Şanlıurfa'ya hareket etti.

Komandolar göreve böyle gitti!

İşte o görüntüler...

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