Sıcak hava dalgaları, insan sağlığı üzerinde ciddi etkilere neden olabilir. Yüksek sıcaklıklar vücut sıcaklığını artırabilir, sıvı kaybına yol açabilir ve vücutta çeşitli rahatsızlıklara sebep olabilir. Bu nedenle, sıcak hava dalgalarının etkilerini en aza indirmek için dikkat etmek oldukça önemlidir. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde başlaması beklenen aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşları sıcak hava dalgası konusunda uyarmakta ve ardı ardına alarm vermektedirler. Son günlerde yapılan meteoroloji açıklamaları, ülkenin birçok bölgesinde önümüzdeki günlerde sıcak hava dalgasının etkisini artıracağını gösteriyor.
Türkiye'de her yıl yaz aylarının en sıcak ve bunaltıcı dönemlerinden biri olan Eyyam-ı Bahur, bu yıl ağustos ayının ilk haftalarında etkisini göstereceği öngörülüyor. Son günlerde yapılan meteoroloji açıklamaları, ülkenin birçok bölgesinde bu dönemde aşırı sıcak hava dalgasının yaşanacağına işaret ediyor. Özellikle bazı illerde sıcaklık değerlerinin 48 dereceye kadar çıkabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, vatandaşların bu süreçte alması gereken önlemler konusunda uyarılarda bulunuyorlar. Aşırı sıcaklıkların sağlık üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceğini belirten uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireylerin bu dönemde daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyorlar.
EYYAM-I BAHUR ŞİDDETLİ GELİYOR
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, küresel ısınmanın etkisiyle temmuz ayında ülkemizin birçok ilinde ekstrem sıcaklık rekorlarının kırıldığını belirtiyor.
Bu durum, Eyyam-ı Bahur sıcaklarının daha da şiddetleneceğine işaret ediyor.