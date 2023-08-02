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Türkiye'de her yıl yaz aylarının en sıcak ve bunaltıcı dönemlerinden biri olan Eyyam-ı Bahur, bu yıl ağustos ayının ilk haftalarında etkisini göstereceği öngörülüyor. Son günlerde yapılan meteoroloji açıklamaları, ülkenin birçok bölgesinde bu dönemde aşırı sıcak hava dalgasının yaşanacağına işaret ediyor. Özellikle bazı illerde sıcaklık değerlerinin 48 dereceye kadar çıkabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, vatandaşların bu süreçte alması gereken önlemler konusunda uyarılarda bulunuyorlar. Aşırı sıcaklıkların sağlık üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceğini belirten uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireylerin bu dönemde daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyorlar.