Kimlik ve ehliyetlerde yeni dönem! İptal etmezseniz 1 ay engelleniyor

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili değişiklik kararı, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmişti. 83.6 milyon nüfuslu Türkiye'de 4 yılda son açıklanan verilere göre, 65.4 milyon vatandaş, çipli kimliklere geçti. Toplam ehliyet sayısı ise yaklaşık 30 milyon adet. Bugüne kadar 12.4 milyon ehliyet çipli hale getirildi. Yine bakanlığın 21 Eylül 2020'de devreye aldığı bir başka yenilik de ehliyetin kimlik kartına entegre edilmesi uygulaması. Kimlik kartına yüklenen sürücü belgesi sayısı da 1.5 milyonu aştı.