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Kimlik ve ehliyetlerde yeni dönem! İptal etmezseniz 1 ay engelleniyor

Ehliyet ve kimlikleri yenileme işlemi Türkiye genelinde devam ediyor. Türkiye çapında hala yaklaşık 18,2 milyon kimlik ve 17,6 milyon ehliyetin yenilenmesi gerekiyor. Eğer randevu alıp da gününde gitmezseniz, bir daha randevu almanız 1 ay boyunca engelleniyor. İşte detaylar...

09.08.2021 09:09 - Son Güncelleme: 14.08.2021 16:33
Kimlik ve ehliyetlerde yeni dönem! İptal etmezseniz 1 ay engelleniyor

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili değişiklik kararı, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmişti. 83.6 milyon nüfuslu Türkiye'de 4 yılda son açıklanan verilere göre, 65.4 milyon vatandaş, çipli kimliklere geçti. Toplam ehliyet sayısı ise yaklaşık 30 milyon adet. Bugüne kadar 12.4 milyon ehliyet çipli hale getirildi. Yine bakanlığın 21 Eylül 2020'de devreye aldığı bir başka yenilik de ehliyetin kimlik kartına entegre edilmesi uygulaması. Kimlik kartına yüklenen sürücü belgesi sayısı da 1.5 milyonu aştı.

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Kimlik ve ehliyetlerde yeni dönem! İptal etmezseniz 1 ay engelleniyor

Yani 18.2 milyon nüfus cüzdanı, 17.6 milyon ehliyet yenilenmeyi beklerken, sürücü belgesini nüfus cüzdanına yüklemeye imkan tanıyan 'tek kart' sisteminden ise daha fazla kişinin yararlanması öngörülüyor. Posta'dan Gülten Uğurlu'nun haberine göre; Ehliyetini hâlâ yenilemeyenler, 2022'nin sonuna kadar süreniz var.

Kimlik ve ehliyetlerde yeni dönem! İptal etmezseniz 1 ay engelleniyor

Nüfus cüzdanını çipli hale getirmek için de ilk etapta 2023 yılına kadar süre tanınsa da daha sonra bu kısıtlama kaldırıldı. Ancak çipli kartın sunduğu avantajlardan faydalanmak için bir an önce harekete geçin. İşlemler ise kısa süreli ve çok basit.

Kimlik ve ehliyetlerde yeni dönem! İptal etmezseniz 1 ay engelleniyor

İşte izlemeniz gereken adımlar:

1- ÖNCE RANDEVU ALIN
Hem ehliyet hem de kimlik yenilemek için ilk yapmanız gereken randevu almak. Bu zorunlu. Randevu için Alo 199 numaralı çağrı merkezini arayabilirsiniz veya 'randevu.nvi.gov.tr' internet adresi üzerinden başvurabilirsiniz.

Kimlik ve ehliyetlerde yeni dönem! İptal etmezseniz 1 ay engelleniyor

Gününüzde gitmediğiniz zaman sistem yeniden randevu almanızı 1 ay engelliyor. Bu durumda eğer gidemeyecekseniz randevuyu, süresi dolmadan en az yarım saat önce iptal etmeniz şart.

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