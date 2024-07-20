Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde Türk ordusundan gövde gösterisi | Amiral Gemi TCG Anadolu KKTC'de

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni düzenlendi. Törene Türkiye'den Başkan Erdoğan ve devlet erkanı katılırken Türk ordusu geçit töreninde gövde gösterisine imza attı. Öte yandan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında; 50 savaş gemisi ile geçit töreni yapılıyor. Türk Donanması, Mavi Vatan Doğu Ak Deniz'de Amiral Gemi TCG Anadolu önderliğinde toplam 50 gemi ile vatandaşlarımızı selamladı.