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Kıbrıs Barış Harekatı kahramanları 45 yıl sonra aynı yerde

45 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki 'Doğruyol-Ataktepe' muharebelerinin kahramanları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine geldi. 20 Temmuz kutlamaları çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine getirilen kahramanlar 45 yıl sonra aynı tepeye çıktı.

19.07.2019 19:15 - Son Güncelleme: 19.07.2019 19:23
Kıbrıs Barış Harekatı kahramanları 45 yıl sonra aynı yerde

İlk kez Bolu Komando Tugayının 1. Komando Taburu askerlerinden oluşan gaziler, 'Sonsuza Kadar Tek Yürek' sloganıyla geldikleri Ada'da Başbakan Ersin Tatar'dan KKTC Milli Mücadele Madalyası aldı.

Kıbrıs Barış Harekatı kahramanları 45 yıl sonra aynı yerde

ŞEHİTLİK ANITINA ÇELENK

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı da ziyaret eden gaziler bugün 20 Temmuz 1974te Barış Harekatının kazanılması açısından dönüm noktası olarak da kabul edilen 'Ataktepe-Doğruyol' çarpışmalarının yapıldığı St. Hilarion Bölgesini ziyaret etti.

Kıbrıs Barış Harekatı kahramanları 45 yıl sonra aynı yerde

Dönemin Bolu Komando Tugayının 1. Tabur Komutanı olan Yarbay Cemal Eruç ve askerlerini Kıbrıslı Türk Mücahitler karşıladı. Sadece DHA'nın görüntülediği buluşmada, eski anılar tazelendi.

Kıbrıs Barış Harekatı kahramanları 45 yıl sonra aynı yerde

St. Hilarion Bölgesi'ndeki anıta çelenk koyan emekli Tuğgeneral Cemal Eruç, daha sonra eski askerlerine seslendi. Eruç, "45 senede hiçbir şey eskimedi. Her türlü anım taptaze. Yakın tarihimizi unutmamalıyız" dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı kahramanları 45 yıl sonra aynı yerde

'PALAVRA KAHRAMANLIK DEĞİL'

Emekli Tuğgeneral Eruç, eski askerlerin zor şartlarda görev yaptıkları ile ilgili anılarını anlatmasına şöyle cevap verdi;

"Ben size çektirdim kardeşim. Var mı diyeceğiniz. Çünkü hayatta kaldınız. İyi eğitim, zorlu eğitim dağları bayırları dümdüz ettik, yoksa imha olurdunuz. Yunanlı sarmıştı etrafınızı. Rolünüzü hiç unutmayın. Yani palavra kahramanlık değil. Burada siz hayatınızın savaşını yaşadınız. Genç nesiller bunların hiçbirini bilmiyor."

Kıbrıs Barış Harekatı kahramanları 45 yıl sonra aynı yerde

ATAKTEPE-DOĞRUYOL ÇARPIŞMALARI

Kıbrıs çıkarmasının en kritik anlarında, savaşın kaderini değiştirebilecek kadar değerli olan St. Hilarion bölgesindeki Doğruyol tepesi Rum kontrolüne geçmişti. Bolu Komando Tugayının 1. Tabur Komutanı olan Yarbay Cemal Eruç ve ona bağlı kahraman askerleri bir destan yazarak bu tepeyi geri aldılar.

Kıbrıs Barış Harekatı kahramanları 45 yıl sonra aynı yerde

20 Temmuz gecesi saatler 24.00ü gösterdiğinde başlayan çarpışmalar, 21 Temmuz günü saat 10.30a kadar devam etmiş ve kahraman komandoların kendilerinden sayıca üstün ve ağır silahlarla mevzilenmiş Rum ve Yunan birliklerine karşı aldıkları kesin zaferle sonuçlanmıştı.

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