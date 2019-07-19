Kıbrıs Barış Harekatı kahramanları 45 yıl sonra aynı yerde

'PALAVRA KAHRAMANLIK DEĞİL'

Emekli Tuğgeneral Eruç, eski askerlerin zor şartlarda görev yaptıkları ile ilgili anılarını anlatmasına şöyle cevap verdi;

"Ben size çektirdim kardeşim. Var mı diyeceğiniz. Çünkü hayatta kaldınız. İyi eğitim, zorlu eğitim dağları bayırları dümdüz ettik, yoksa imha olurdunuz. Yunanlı sarmıştı etrafınızı. Rolünüzü hiç unutmayın. Yani palavra kahramanlık değil. Burada siz hayatınızın savaşını yaşadınız. Genç nesiller bunların hiçbirini bilmiyor."