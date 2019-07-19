Kıbrıs Barış Harekatı kahramanları 45 yıl sonra aynı yerde
45 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki 'Doğruyol-Ataktepe' muharebelerinin kahramanları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine geldi. 20 Temmuz kutlamaları çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine getirilen kahramanlar 45 yıl sonra aynı tepeye çıktı.
'PALAVRA KAHRAMANLIK DEĞİL'
Emekli Tuğgeneral Eruç, eski askerlerin zor şartlarda görev yaptıkları ile ilgili anılarını anlatmasına şöyle cevap verdi;
"Ben size çektirdim kardeşim. Var mı diyeceğiniz. Çünkü hayatta kaldınız. İyi eğitim, zorlu eğitim dağları bayırları dümdüz ettik, yoksa imha olurdunuz. Yunanlı sarmıştı etrafınızı. Rolünüzü hiç unutmayın. Yani palavra kahramanlık değil. Burada siz hayatınızın savaşını yaşadınız. Genç nesiller bunların hiçbirini bilmiyor."
ATAKTEPE-DOĞRUYOL ÇARPIŞMALARI
Kıbrıs çıkarmasının en kritik anlarında, savaşın kaderini değiştirebilecek kadar değerli olan St. Hilarion bölgesindeki Doğruyol tepesi Rum kontrolüne geçmişti. Bolu Komando Tugayının 1. Tabur Komutanı olan Yarbay Cemal Eruç ve ona bağlı kahraman askerleri bir destan yazarak bu tepeyi geri aldılar.