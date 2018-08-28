Karadenizde PKKnın kabusu JÖH timleri son teknolojiyle teröristlerin peşinde!

Karadeniz'de PKK'nın kabusu JÖH timleri son teknolojiyle teröristlerin peşinde!
Doğu Karadeniz kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarda, örgütün sözde 'lider kadro'larını etkisiz hale getiren Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı Jandarma Komando timleri, operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.
28 Ağustos 2018 Salı, 12:25:19
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Gümüşhane, Giresun ve Trabzon illeri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nın 'aranan teröristler listesi'ndeki 'kırmızı kategori'de başına 4 milyon lira ödül konulan 'Zeynel' kod adlı terörist Mehmet Yakışır ile yine aynı kategoride yer alan 'Türk Tarık' kod adlı terörist Barış Öner etkisiz hale getirilmişti.
Karadeniz Açılım Grubu'ndaki sözde 'lider kadro'larının etkisiz hale getirilmesinin ardından ağır darbe alan ve dağılan örgütün geride kalan unsurlarının yakalanması için Jandarma Komanda Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı Gümüşhane Kürtün Jandarma Komando timleri operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.
DİĞER GALERİLER