Kara Şahin "Türk aklı" ile uçacak! 2021'de teslimat başlıyor

T70 Genel Maksat Helikopter Programı kapsamında T70 helikopterlerinin Sikorsky lisansı altında yüzde 95'e varan yerlilikle üretileceğini ifade eden Yıllıkçı, "Pazartesi günü hangardan çıkan seri üretim hattının ilk helikopteriyle programda önemli bir adım attık. Bu programın en önemli noktalarından bir tanesi üzerindeki seyrüsefer, harekat kontrol, haberleşme gibi aviyonik ve ekipmanların ASELSAN tarafından donanım ve yazılımlarıyla milli ve yerli olarak geliştirilmesi, bunları helikoptere birlikte entegre etmemiz olacak." dedi.