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Kara Şahin "Türk aklı" ile uçacak! 2021'de teslimat başlıyor

Geçtiğimiz günlerde hangardan çıkış etkinliği düzenlenen T70 helikopteri, Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi. T70 Genel Maksat Helikopter Programı kapsamında milli yazılım ve donanımlarla yüzde 95 yerlilikte üretilecek genel maksat helikopteri hem Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak hem de 1,5 milyar dolarlık ihracata kapı açacak. T70 Genel Maksat Helikopteri, 2020'de test uçuşlarına, 2021'de teslimata başlayacak.

28.11.2019 16:29 - Son Güncelleme: 28.11.2019 16:29
Kara Şahin Türk aklı ile uçacak! 2021'de teslimat başlıyor

T70 Genel Maksat Helikopter Programı kapsamında, milli yazılım ve donanımlarla yüzde 95 yerlilikte üretilecek genel maksat helikopteri hem Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak hem de 1,5 milyar dolarlık ihracata kapı açacak.

Anadolu Ajansı, geçtiğimiz günlerde hangardan çıkış etkinliği düzenlenen T70 helikopterini görüntülerken, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ve ASELSAN yetkilileri, programa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kara Şahin Türk aklı ile uçacak! 2021'de teslimat başlıyor

TUSAŞ Helikopter Genel Müdür Yardımcısı Kemal Yıllıkçı, AA muhabirine, Türkiye'nin son dönemde savunma sanayisinde önemli gelişme gösterdiğini söyledi.

Kara Şahin Türk aklı ile uçacak! 2021'de teslimat başlıyor

Helikopter platformlarına yönelik çalışmalar kapsamında 53'üncü Atak helikopterini güvenlik güçlerine teslim ettiklerini belirten Yıllıkçı, ayrıca Gökbey Helikopteri Projesi'nin planlandığı şekilde devam ettiğini bildirdi.

Kara Şahin Türk aklı ile uçacak! 2021'de teslimat başlıyor

T70 Genel Maksat Helikopter Programı kapsamında T70 helikopterlerinin Sikorsky lisansı altında yüzde 95'e varan yerlilikle üretileceğini ifade eden Yıllıkçı, "Pazartesi günü hangardan çıkan seri üretim hattının ilk helikopteriyle programda önemli bir adım attık. Bu programın en önemli noktalarından bir tanesi üzerindeki seyrüsefer, harekat kontrol, haberleşme gibi aviyonik ve ekipmanların ASELSAN tarafından donanım ve yazılımlarıyla milli ve yerli olarak geliştirilmesi, bunları helikoptere birlikte entegre etmemiz olacak." dedi.

Kara Şahin Türk aklı ile uçacak! 2021'de teslimat başlıyor

"Kara Şahin"in 1970'li yılların ortasından itibaren Sikorsky tarafından askeri tehdit ortamlarına yakın destek verebilecek çok amaçlı ve üstün özellikli askeri genel maksat helikopteri olarak tasarlanıp üretildiğini hatırlatan Yıllıkçı, "Kara Şahin, sahada yaklaşık 10 milyon emniyetli uçuşla 28 ülkede başarıyla kullanılıyor. Türkiye, ABD'den sonra dünyada en büyük ikinci Kara Şahin filosuna sahip ülke." diye konuştu.

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