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Kar yağışının etkili olduğu İstanbul için Valilikten yeni uyarı: "Fırtına, don ve buzlanmalara karşı dikkatli olun"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunarak vatandaşları uyardı. Kentte kar yağışının üç gün daha etkili olacağını belirten Yerlikaya, "Fırtına, don ve buzlanmalara karşı dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.

23.01.2022 18:26 - Son Güncelleme: 23.01.2022 18:32
Kar yağışının etkili olduğu İstanbul için Valilikten yeni uyarı: Fırtına, don ve buzlanmalara karşı dikkatli olun

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından paylaşım yaparak İstanbulluları kar yağışına karşı uyardı.

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Kar yağışının etkili olduğu İstanbul için Valilikten yeni uyarı: Fırtına, don ve buzlanmalara karşı dikkatli olun

Paylaşımında İstanbul'dan kar manzaralarına yer veren Yerlikaya, "Meteorolojik verilere göre İstanbul'da kar yağışı 3 gün boyunca etkisini sürdürecek. Fırtına, don ve buzlanmalara karşı dikkatli olalım." dedi.

Kar yağışının etkili olduğu İstanbul için Valilikten yeni uyarı: Fırtına, don ve buzlanmalara karşı dikkatli olun

Vali Yerlikaya, "Hava durumunu anlık takip eden Meteoroloji Bölge Müdürümüz Ayşe Gemici ve mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kar yağışının etkili olduğu İstanbul için Valilikten yeni uyarı: Fırtına, don ve buzlanmalara karşı dikkatli olun

İSTANBUL İÇİN UYARI: 3 GÜN SÜRECEK
Meteoroloji'den İstanbul için yapılan açıklamada, "İstanbul'da halen aralıklarla devam eden kar yağışlarının önümüzdeki 3 gün boyunca il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor." denildi.

Kar yağışının etkili olduğu İstanbul için Valilikten yeni uyarı: Fırtına, don ve buzlanmalara karşı dikkatli olun

Açıklamada, "Rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının 3 gün boyunca aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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