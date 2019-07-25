Kapalı Maraş'ta envanter çalışmaları için heyet toplandı! 45 yıl sonra ilk kareler

Hükümet olarak Kapalı Maraş konusunda laf olsun diye bir karar almadığımızı, aldığımız karar doğrultusunda çalışmalarımızı ciddiyetle sürdüreceğimizi ve statükonun sembolü haline dönüşen bu bölgeye dair açılımları hayata geçirmeye kararlı olduğumuzu herkesin bilmesini istiyorum. Burası hem Mağusa hem Maraş hem de genel anlamda Kıbrıs için yeni bir soluk olabilir, olmalıdır da. Kavurucu sıcağa, güneşe rağmen çalışmalara katılan başta Komisyon üyeleri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.