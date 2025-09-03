Kandil gecesi nafile, tesbih ve hacet namazı adım adım kılınışı: Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır?
Mevlid Kandili'nin feyzini ve bereketini ibadetle taçlandırmak isteyen Müslümanlar, bu geceye özel namazların kılınışını araştırıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) doğumunu idrak ettiğimiz bu mübarek gecede kılınacak nafile, tesbih ve hacet namazının faziletine erişmek isteyenler için en çok merak edilen "Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?" sorusunu yanıtladık. İşte adım adım kılınış rehberi ve bilinmesi gereken tüm detaylar...
