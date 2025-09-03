Kandil gecesi nafile, tesbih ve hacet namazı adım adım kılınışı: Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır?

🌙 MEVLİD KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKÂT?

Kandil gecesine mahsus özel bir farz namaz bulunmamakla birlikte, nafile namaz kılmak bu geceyi ihya etmenin en güzel yollarındandır. Genel olarak iki rekâtlık nafile namaz kılmak tavsiye edilir. Bunun yanında bazı alimler 12 rekât nafile namazı da özellikle önermektedir. İsteyen Müslümanlar, iki rekâtta bir selam vererek bu namazı diledikleri kadar kılabilirler.