Kandil gecesi nafile, tesbih ve hacet namazı adım adım kılınışı: Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır?

Mevlid Kandili'nin feyzini ve bereketini ibadetle taçlandırmak isteyen Müslümanlar, bu geceye özel namazların kılınışını araştırıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) doğumunu idrak ettiğimiz bu mübarek gecede kılınacak nafile, tesbih ve hacet namazının faziletine erişmek isteyenler için en çok merak edilen "Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?" sorusunu yanıtladık. İşte adım adım kılınış rehberi ve bilinmesi gereken tüm detaylar...

Günahların affına vesile olan ve manevi değeri yüksek Mevlid Kandili gecesinde, kılınacak namazların fazileti merak ediliyor. Müslümanlar bu gecede nafile namazlarla Allah'a yönelirken, özellikle 12 rekât hacet namazı ve 4 rekât tesbih namazı öne çıkıyor.

🌙 MEVLİD KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKÂT?

Kandil gecesine mahsus özel bir farz namaz bulunmamakla birlikte, nafile namaz kılmak bu geceyi ihya etmenin en güzel yollarındandır. Genel olarak iki rekâtlık nafile namaz kılmak tavsiye edilir. Bunun yanında bazı alimler 12 rekât nafile namazı da özellikle önermektedir. İsteyen Müslümanlar, iki rekâtta bir selam vererek bu namazı diledikleri kadar kılabilirler.

🙏 MEVLİD KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Mevlid Kandili gecesinde kılınacak nafile namaz şu şekilde eda edilir:

  1. Niyet: "Niyet ettim Allah rızası için Mevlid Kandili namazı kılmaya" denilerek niyet edilir.

  2. Birinci Rekât: Sübhaneke okunur, ardından Fatiha ve bir sure (çoğunlukla İhlas veya Kevser) okunur. Rükû ve secdeler yapılır.

  3. İkinci Rekât: Tekrar Fatiha ve bir sure okunur. Rükû ve secdelerden sonra oturularak Ettehiyyatü, Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur.

  4. Selam: Sağ ve sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Kişi dilerse bu iki rekâtı tekrar ederek 12 rekâta kadar çıkarabilir.

🌟 TESBİH NAMAZI İLE KANDİLİ İHYA ETMEK

Diyanet'e göre kandil gecelerinde tesbih namazı kılmak büyük fazilete sahiptir. Tesbih namazı 4 rekât olup, her rekâtta 75 defa "Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber" zikri yapılır.

Kılınışı:

  • Niyetin ardından Sübhâneke okunur ve 15 defa tesbih getirilir.

  • Fatiha ve bir sure okunduktan sonra 10 defa tesbih getirilir.

  • Rükûda 10, rükûdan kalkınca 10, secdede 10, secdeden doğrulunca 10 ve ikinci secdede 10 defa daha tesbih çekilir.

  • Her rekâtta 75 tesbih, dört rekâtta toplam 300 tesbih tamamlanmış olur.

🌙 HACET NAMAZI (12 REKÂT NAFİLE NAMAZ)

Kandil gecelerinde özellikle hacet namazı da tavsiye edilmektedir. 12 rekât kılınan bu namaz, iki rekâtta bir selam verilerek eda edilir.

Hacet Namazı Niyet:

"Ya Rabbi, rıza-i şerifin için niyet eyledim namaza. Bu gece sevgili Habibin hürmetine beni affına, feyzine ve rızana mazhar eyle."

Kılınışı:

    1. Rekât: Sübhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsi

    1. Rekât: Fatiha + İhlas + Felâk + Nas

    1. ve 4. Rekât: Fatiha + İhlas + Felâk + Nas

  • Her iki rekâtın sonunda Ettehiyyatü, Allahümme Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur.

Namazın ardından 4 Fatiha-i Şerife, 100 istiğfar, 100 salavat okunarak dua edilir.

📖 KADİR SURESİ İLE HACET NAMAZI

Hacet namazı, Kadir Suresi ile de kılınabilir.

    1. Rekât: Fatiha + 3 Kadir + İhlas

    1. Rekât: Fatiha + 3 İhlas

    1. Rekât: Fatiha + 3 Kadir

    1. Rekât: Fatiha + 3 İhlas

Fotoğraflar: AA