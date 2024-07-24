Kalkınma Yolu Projesi için ilk toplantı! 4 ülkenin bakanı İstanbul’a geliyor

1 Basra Körfezi'ni Avrupa'ya bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi'nde peş peşe önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Bin 200 kilometrelik demir yolu ve otoyol ile Türkiye'yi Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'na bağlayacak olan Kalkınma Yolu Projesi için taraflar çalışmalarına hız verdi. Yeni İpek Yolu olarak tanımlanan Kalkınma Yolu Projesi, Avrupa'dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeyi etkileyecek ve ortak fayda üretecek.

2 İLK TOPLANT AĞUSTOS AYINDA Kalkınma Yolu Projesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayında yaptığı Irak ziyaretinde Türkiye, Irak, BAE ve Katar olarak 4 ülkenin ilgili bakanlarınca Kalkınma Yolu Hakkında Ortak İş Birliği Mutabakat Zaptı imzalandı. Bu belge ile ilgili Türkiye-Katar-Irak-BAE Bakanlıkları arasında dörtlü Bakanlar Konseyi mekanizması oluşturuldu. Mekanizma, Ağustos ayında ilk toplantısını yapacak. Toplantı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak.