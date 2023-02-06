Vav TV İzle
Haberler Güncel Kahramanmaraş'taki 7,7'lik deprem hakkında şok sözler: 500 yıldır stres biriktiren fay parçaları

Kahramanmaraş'taki 7,7'lik deprem hakkında şok sözler: 500 yıldır stres biriktiren fay parçaları

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7'lik depremin ardından önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bugünkü depremin olduğu bölgede, 500 yıldır stres biriktiren fay parçaları kırıldı. Bu fayların deprem üretme aralığı da 400-500 yıl olduğundan bilimsel anlamda bu faylar üzerinde deprem bekleniyordu" dedi.

06.02.2023 15:08 - Son Güncelleme: 06.02.2023 15:08
Kahramanmaraş’taki 7,7’lik deprem hakkında şok sözler: 500 yıldır stres biriktiren fay parçaları

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Türkiye'yi sarsan 7.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bugünkü depremin olduğu bölgede, 500 yıldır stres biriktiren fay parçaları kırıldı. Bu fayların deprem üretme aralığı da 400-500 yıl olduğundan bilimsel anlamda bu faylar üzerinde deprem bekleniyordu" dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kahramanmaraş’taki 7,7’lik deprem hakkında şok sözler: 500 yıldır stres biriktiren fay parçaları

DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde etkili olan 7.4 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Sözbilir, 6'ya varan artçılar olabileceğine dikkat çekip, AFAD yetkililerinin direktifleri doğrultusunda hareket edilmesi çağrısı yaptı.

Kahramanmaraş’taki 7,7’lik deprem hakkında şok sözler: 500 yıldır stres biriktiren fay parçaları

'SON 100 YILDAKİ EN BÜYÜK 2'NCİ DEPREM'
Türkiye'nin bugün, son 100 yıldaki en büyük 2'nci depreminin yaşandığına dikkati çeken Prof. Dr. Sözbilir, "İlk deprem 1939 yılında 7.9 büyüklüğünde Erzincan'da yaşanmıştı.

Kahramanmaraş’taki 7,7’lik deprem hakkında şok sözler: 500 yıldır stres biriktiren fay parçaları

O günkü depremde, 52 saniyede 33 bin kişi can vermişti. Bugün meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, Doğu Anadolu fayının güney kolları üzerinde, Malatya ile Hatay arasındaki fay parçalarının kırılması sonucu gerçekleşmiş olmalı.

Kahramanmaraş’taki 7,7’lik deprem hakkında şok sözler: 500 yıldır stres biriktiren fay parçaları

Sosyal medyadaki paylaşımlar bu hat üzerinde birçok yerde, yüzeyde kırılmalar geliştiğini gösteriyor. Bölgede 6'ya varan artçı depremler gelişebileceğinden, halkın AFAD yetkililerinin direktifleri doğrultusunda hareket etmesi çok önemli.

SON DAKİKA