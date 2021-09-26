Kabine Toplantısı’nın tarihi belli oldu! Gündem fahiş fiyatla mücadele! 5 market, koronavirüste yeni tedbirler…
Geçtiğimiz hafta Başkan Erdoğan'ın ABD ziyareti nedeniyle ertelenen Kabine Toplantısı'nın tarihi belli oldu. Kabine toplantısı, yarın Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantı gündeminde ise 5 zincir marketteki fahiş fiyatlar, koronavirüste yeni tedbirler, yargı reformu ve ABD ziyareti olacak. Peki 5 zincir marketteki fahiş fiyatlar için nasıl adımlar atılacak? Koronavirüste yeni tedbirler gelecek mi? İşte detaylar...
26.09.2021 13:23
- Son Güncelleme: 26.09.2021 13:47
En yaygın şube ağına sahip 5 büyük market için müfettişler görevlendirildi. Alınan sonuçlar kabine toplantısında değerlendirilecek. Fahiş fiyatlara karşı yeni önlemler masada olacak.
Yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir sunum gerçekleştirecek.
1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı da kabinenin gündeminde olacak.