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İzmir'deki soba faciasını komşular anlattı: Çocuklar kararmışlardı! Evde yatacak yer yoktu

İzmir'in Selçuk ilçesinde yaşları 1 ila 5 arasındaki 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangın sırasında yaşananları, ailenin komşusu Soner Şahin anlattı. Detaylar okuyanları kahretti.

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 11:34 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 11:34
İzmir’deki soba faciasını komşular anlattı: Çocuklar kararmışlardı! Evde yatacak yer yoktu

İzmir'in Selçuk ilçesinde devrilen elektrik sobası evde yangına neden oldu.

İzmir’deki soba faciasını komşular anlattı: Çocuklar kararmışlardı! Evde yatacak yer yoktu

Yaşları 1 ila 5 arasındaki 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangın sırasında yaşananları, ailenin komşusu Soner Şahin anlattı.

İzmir’deki soba faciasını komşular anlattı: Çocuklar kararmışlardı! Evde yatacak yer yoktu

"ÇOCUKLAR KARARMIŞTI"

Çocukların annesi Melisa Sinem Akcan'ın çığlıklarını duyduklarını anlatan Şahin, "(Esma Teyze koş, çocuklarım öldü) diye bir bağrışma duydum. Annem koşturdu, arkasından ben ve babam koştuk. Babamın elinde fener vardı. Olay anında burası karanlıktı. Evin içine koşturduk, içerde duman vardı. Annesi de çocukları dışarı çıkarıyordu. Beşinin de zaten hayatını kaybettiğini anladım, dumandan zehirlenmişlerdi. Bir çocukta yanıklar vardı, kararmışlardı." dedi.

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