"ÇOCUKLAR KARARMIŞTI"

Çocukların annesi Melisa Sinem Akcan'ın çığlıklarını duyduklarını anlatan Şahin, "(Esma Teyze koş, çocuklarım öldü) diye bir bağrışma duydum. Annem koşturdu, arkasından ben ve babam koştuk. Babamın elinde fener vardı. Olay anında burası karanlıktı. Evin içine koşturduk, içerde duman vardı. Annesi de çocukları dışarı çıkarıyordu. Beşinin de zaten hayatını kaybettiğini anladım, dumandan zehirlenmişlerdi. Bir çocukta yanıklar vardı, kararmışlardı." dedi.