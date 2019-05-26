İşte İBB tarafından 1 yılda hayata geçirilen projeler

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İBB tarafından bir yıl içinde hayata geçirilen projelere ilişkin detayları paylaştı. Hayal bile edilemeyen projeleri hayata geçiriklerini ifade eden Yıldırım, "Yola çıktığımız ilk günden beri gayemiz millet, işimiz millet, gücümüz millet oldu. Hayal edilemeyenleri gerçekleştirdik. İmkansız olan biraz zamanımızı aldı. Bu millet için ne söylediysek yaptık. Bu şehir için de hayal edilen neyse" dedi.