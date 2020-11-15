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İşte HES kodlu hayat! Koronavirüs sürecinde kararlar peş peşe alındı

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışla birlikte Türkiye genelinde yeni önlemler birbiri ardına hayata geçirildi. Buna göre bazı il ve ilçelerde hıfzısıhha kurulu tarafından getirilen yasaklarla "HES kodu" uygulaması birçok alan için zorunlu oldu. Nikah, düğün, kına geceleri, halı saha maçları, AVM'lere ve kamu kurumlarına giriş gibi birçok alanda HES kodu isteniyor. İşte Türkiye genelinde "HES kodlu" uygulamaya geçen iller ve bazı uygulamalar...

15.11.2020 09:58 - Son Güncelleme: 15.11.2020 09:58
İşte HES kodlu hayat! Koronavirüs sürecinde kararlar peş peşe alınmıştı...

ESKİŞEHİR
Kamu kurumları, bankalar, abonelik merkezleri, posta dağıtım yerleri, toplu taşıma araçları, 250'den fazla çalışanı bulunan fabrikalar, AVM'ler.

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İşte HES kodlu hayat! Koronavirüs sürecinde kararlar peş peşe alınmıştı...

DENİZLİ
Kamu kurumları, bankalar, belediye otobüsleri, AVM girişleri, havaalanı, otogar, gar

İşte HES kodlu hayat! Koronavirüs sürecinde kararlar peş peşe alınmıştı...

ELAZIĞ
Kamu kurumları, bankalar, belediye otobüsleri, ticari taksiler

İşte HES kodlu hayat! Koronavirüs sürecinde kararlar peş peşe alınmıştı...

ISPARTA
Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, AVM'ler, kültürel ve sportif faaliyetler

İşte HES kodlu hayat! Koronavirüs sürecinde kararlar peş peşe alınmıştı...

İSTANBUL
Konaklama tesisleri, kamu binaları, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan tüm ulaşım araçları.

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