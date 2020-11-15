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İşte HES kodlu hayat! Koronavirüs sürecinde kararlar peş peşe alındı

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışla birlikte Türkiye genelinde yeni önlemler birbiri ardına hayata geçirildi. Buna göre bazı il ve ilçelerde hıfzısıhha kurulu tarafından getirilen yasaklarla "HES kodu" uygulaması birçok alan için zorunlu oldu. Nikah, düğün, kına geceleri, halı saha maçları, AVM'lere ve kamu kurumlarına giriş gibi birçok alanda HES kodu isteniyor. İşte Türkiye genelinde "HES kodlu" uygulamaya geçen iller ve bazı uygulamalar...

15.11.2020 09:58 - Son Güncelleme: 15.11.2020 09:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





