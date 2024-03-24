İşte Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum'un vaatleri! Silivri’ye metrobüs, İSPARK’a indirim, anne ve babalara ücretsiz ulaşım, emeklilere 2.500 TL, öğrencilere yüzde 40 indirim...
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da verdiği vaatleri yerine getirmediği, sorulduğunda da "Hatırlamıyorum" dediği bugünlerde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Murat Kurum, "Yeniden Büyük İstanbul" mitinginde vaatlerini tekrarladı. Kurum, seçildiği takdirde başta İstanbul'un en büyük çilesi haline gelen trafik sorununun çile olmaktan çıkacağını söyledi. İkinci büyük vaadi kentsel dönüşüm olan Murat Kurum, "Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki deprem endişesi kalmayacak, bütün yuvalarımız güvenli hale gelecek" dedi. Peki Murat Kurum'un İstanbulluya vaatleri arasında neler var? İşte madde madde Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum'un vaatleri...