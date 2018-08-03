Yol Durumu

İşte Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 400 projeyi içeren 100 günlük eylem planını kamuoyuna açıkladı.

3 Ağustos 2018 Cuma, 17:56:30 Güncelleme: 19:11:11
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İşte Başkan Erdoğanın açıkladığı 100 günlük eylem planı
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İşte Başkan Erdoğanın açıkladığı 100 günlük eylem planı
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İşte Başkan Erdoğanın açıkladığı 100 günlük eylem planı
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İşte Başkan Erdoğanın açıkladığı 100 günlük eylem planı
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İşte Başkan Erdoğanın açıkladığı 100 günlük eylem planı
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