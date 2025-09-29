İstanbul'un o ilçelerinde elektrik kesiliyor: İşte 30 Eylül 2025 BEDAŞ elektrik kesinti programı
İstanbul'da milyonlarca vatandaş, 30 Eylül 2025 Salı günü planlı elektrik kesintileri nedeniyle enerji kesintisiyle karşı karşıya kalacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) yaptığı açıklamada 24 ilçede bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kesintiler bazı bölgelerde 9 saate kadar sürecek, bu nedenle vatandaşların günlük planlarını buna göre yapması gerekiyor. İşte 30 Eylül Salı 2025 BEDAŞ elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve mahalleler listesi ile elektriklerin geleceği saatler...
