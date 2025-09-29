PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul'un o ilçelerinde elektrik kesiliyor: İşte 30 Eylül 2025 BEDAŞ elektrik kesinti programı

İstanbul'da milyonlarca vatandaş, 30 Eylül 2025 Salı günü planlı elektrik kesintileri nedeniyle enerji kesintisiyle karşı karşıya kalacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) yaptığı açıklamada 24 ilçede bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kesintiler bazı bölgelerde 9 saate kadar sürecek, bu nedenle vatandaşların günlük planlarını buna göre yapması gerekiyor. İşte 30 Eylül Salı 2025 BEDAŞ elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve mahalleler listesi ile elektriklerin geleceği saatler...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim Logo

Hangi İlçelerde Elektrik Kesintisi Olacak?

BEDAŞ'ın yayımladığı programa göre, kesintiler İstanbul'un Avrupa Yakası üzerinde yoğunlaşıyor. Kesinti yaşanacak başlıca ilçeler şöyle sıralanıyor:

Zeytinburnu

Silivri

Şişli

Beyoğlu

Kağıthane

Bağcılar

Bakırköy

Beşiktaş

Takvim Logo

Kesinti Süresi ve Etkilenen Bölgeler

Kesinti süreleri ilçelere göre farklılık gösteriyor. Bazı yoğun bölgelerde yaklaşık 9 saat, diğer bölgelerde ise 3–6 saat arasında kesinti yaşanacak. Özellikle işlek semtlerde yaşayan vatandaşlar ve işletmeler için bu durum çalışma planlarını aksatabilecek bir faktör olarak değerlendiriliyor.

Takvim Logo

Bu ilçelerdeki elektrik kesintileri, planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle saatler sürebilecek. Bazı bölgelerde tam 9 saat boyunca elektriklerin gelmeyeceği bildirildi. BEDAŞ yetkilileri, vatandaşları kesintiye hazırlıklı olmaları ve özellikle evdeki elektrikli cihazları koruma altına almaları konusunda uyardı. Uzmanlar, uzun süreli elektrik kesintilerinde cihazların fişten çekilmesinin ve elektronik sistemlerin güvence altına alınmasının önemli olduğunu belirtiyor.

Takvim Logo

Elektrik kesintisinden etkilenecek bölgelerde yaşayanlar, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinden kesinti saatlerini detaylı olarak öğrenebiliyor. Kesinti programına göre, enerji verilmeyen saatlerde yüksek enerji gerektiren cihazların kullanımı sınırlanmalı, mümkünse jeneratör veya alternatif enerji kaynakları kullanılmalı.

Takvim Logo

İşte 30 Eylül Salı 2025 BEDAŞ elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve mahalleler listesi ile elektriklerin geleceği saatler...

Takvim Logo

İşte 30 Eylül Salı 2025 BEDAŞ elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve mahalleler listesi ile elektriklerin geleceği saatler...

Takvim Logo

İşte 30 Eylül Salı 2025 BEDAŞ elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve mahalleler listesi ile elektriklerin geleceği saatler...

Takvim Logo

İşte 30 Eylül Salı 2025 BEDAŞ elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve mahalleler listesi ile elektriklerin geleceği saatler...

Takvim Logo

İşte 30 Eylül Salı 2025 BEDAŞ elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve mahalleler listesi ile elektriklerin geleceği saatler...

Takvim Logo

İşte 30 Eylül Salı 2025 BEDAŞ elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve mahalleler listesi ile elektriklerin geleceği saatler...

Takvim Logo

İşte 30 Eylül Salı 2025 BEDAŞ elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve mahalleler listesi ile elektriklerin geleceği saatler...

Takvim Logo

İşte 30 Eylül Salı 2025 BEDAŞ elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve mahalleler listesi ile elektriklerin geleceği saatler...

Takvim Logo

İşte 30 Eylül Salı 2025 BEDAŞ elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve mahalleler listesi ile elektriklerin geleceği saatler...

Takvim Logo

İşte 30 Eylül Salı 2025 BEDAŞ elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve mahalleler listesi ile elektriklerin geleceği saatler...

Takvim Logo

İşte 30 Eylül Salı 2025 BEDAŞ elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve mahalleler listesi ile elektriklerin geleceği saatler...

Takvim Logo

İşte 30 Eylül Salı 2025 BEDAŞ elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve mahalleler listesi ile elektriklerin geleceği saatler...

Takvim Logo

İşte 30 Eylül Salı 2025 BEDAŞ elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve mahalleler listesi ile elektriklerin geleceği saatler...

Takvim Logo

İşte 30 Eylül Salı 2025 BEDAŞ elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve mahalleler listesi ile elektriklerin geleceği saatler...

Takvim Logo

İşte 30 Eylül Salı 2025 BEDAŞ elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve mahalleler listesi ile elektriklerin geleceği saatler...

Takvim Logo

BEDAŞ Kesinti Sorgulama

Vatandaşlar, kesinti tarihleri ve saatleri hakkında BEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden detaylı bilgi alabilir: https://www.bedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

Elektrikli cihaz sahiplerinin, kesinti sırasında cihazlarını fişten çekmeleri ve güvenlik önlemleri almaları öneriliyor. Ayrıca, elektrikli araç şarjları ve soğutma cihazları için alternatif enerji kaynakları planlanabilir.

Fotoğraflar: BEDAŞ RESMİ SİTESİ