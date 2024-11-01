İstanbul'da 46. İstanbul Maratonu nedeniyle 3 Kasım Pazar günü kentte bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İŞTE İSTANBUL'DA KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
İstanbul Valiliği, 46. İstanbul Maratonu nedeniyle 3 Kasım Pazar günü kentte trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, saat 03.00 itibarıyla güney Zincirlikuyu ayrımı, kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası, kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen ayrımları kapama noktası, Gayrettepe Melas Otel önü D-100 güney katılım, Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılım, Sait Çiftçi varyant üstü D-100 güney katılım, Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 güney katılım, Kısıklı Caddesi Altunizade köprü üzerinden D-100 kuzey katılım, Mahiriz Caddesi Altunizade köprü üzeri D-100 kuzey yola katılım, Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzeye katılım, Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzeye katılım, tünel girişi, Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokak'tan kuzey çevre yolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım trafiğe kapatılacak.