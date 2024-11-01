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İstanbullu dikkat! Maraton nedeniyle o yollar trafiğe kapatılacak... İşte alternatif güzergahlar | Ne zaman açılacak?

İstanbul'da 46. İstanbul Maratonu nedeniyle 3 Kasım Pazar günü kentte bazı yollar trafiğe kapatılacak. Kentin her iki yakasında saat 03.00'ten başlayarak etkinlik bitimine kadar kapatılacak yollar nedeniyle sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek. İstanbul Valiliği o yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

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Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 17:52 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 17:52
İstanbullu dikkat! Maraton nedeniyle o yollar trafiğe kapatılacak... İşte alternatif güzergahlar | Ne zaman açılacak?

İstanbul'da 46. İstanbul Maratonu nedeniyle 3 Kasım Pazar günü kentte bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbullu dikkat! Maraton nedeniyle o yollar trafiğe kapatılacak... İşte alternatif güzergahlar | Ne zaman açılacak?

İŞTE İSTANBUL'DA KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

İstanbul Valiliği, 46. İstanbul Maratonu nedeniyle 3 Kasım Pazar günü kentte trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

İstanbullu dikkat! Maraton nedeniyle o yollar trafiğe kapatılacak... İşte alternatif güzergahlar | Ne zaman açılacak?

Valilikten yapılan açıklamaya göre, saat 03.00 itibarıyla güney Zincirlikuyu ayrımı, kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası, kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen ayrımları kapama noktası, Gayrettepe Melas Otel önü D-100 güney katılım, Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılım, Sait Çiftçi varyant üstü D-100 güney katılım, Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 güney katılım, Kısıklı Caddesi Altunizade köprü üzerinden D-100 kuzey katılım, Mahiriz Caddesi Altunizade köprü üzeri D-100 kuzey yola katılım, Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzeye katılım, Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzeye katılım, tünel girişi, Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokak'tan kuzey çevre yolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım trafiğe kapatılacak.

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