İstanbul'daki sahte para operasyonunda ele geçirilen dolarlar sergilendi
İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yapılan sahte para operasyonunda 271 milyon 150 bin dolar ele geçirilmişti. Ele geçirilen sahte paralar İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesinde basın mensuplarına gösterildi.
25.07.2019 12:40
- Son Güncelleme: 25.07.2019 12:40
İstanbul'da, sahte 271 milyon 150 bin doların ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Esenyurt'ta bir matbaaya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Ayrıca, operasyonda ele geçirilen sahte 271 milyon 150 bin dolar ve sahte para yapımında kullanılan malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesinde basın mensuplarına gösterildi.
Esenyurt'ta 19 Temmuz'da bir matbaaya gerçekleştirilen operasyonda, elektrik panosundan girilen gizli bölmede sahte olduğu tespit edilen 271 milyon 150 bin dolar ve sahte para yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilmişti.