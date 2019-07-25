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İstanbul'daki sahte para operasyonunda ele geçirilen dolarlar sergilendi

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yapılan sahte para operasyonunda 271 milyon 150 bin dolar ele geçirilmişti. Ele geçirilen sahte paralar İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesinde basın mensuplarına gösterildi.

25.07.2019 12:40 - Son Güncelleme: 25.07.2019 12:40
İstanbul'daki sahte para operasyonunda ele geçirilen dolarlar sergilendi

İstanbul'da, sahte 271 milyon 150 bin doların ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'daki sahte para operasyonunda ele geçirilen dolarlar sergilendi

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Esenyurt'ta bir matbaaya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul'daki sahte para operasyonunda ele geçirilen dolarlar sergilendi

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

İstanbul'daki sahte para operasyonunda ele geçirilen dolarlar sergilendi

Ayrıca, operasyonda ele geçirilen sahte 271 milyon 150 bin dolar ve sahte para yapımında kullanılan malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesinde basın mensuplarına gösterildi.

İstanbul'daki sahte para operasyonunda ele geçirilen dolarlar sergilendi

Esenyurt'ta 19 Temmuz'da bir matbaaya gerçekleştirilen operasyonda, elektrik panosundan girilen gizli bölmede sahte olduğu tespit edilen 271 milyon 150 bin dolar ve sahte para yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilmişti.

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