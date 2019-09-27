İstanbul'daki 5.8'lik deprem sonra merak ediliyor: Binaların riskli olup olmadığı nasıl anlaşılır?
İstanbul'da yaşanan 5.8'lik deprem ve ardından gelen 188 artçı yürekleri ağızlara getirdi. İstanbulluların birçoğu geceyi korudan sokakta geçirdi. 'Çatlaklar oluşan, hasarlı binalara girmeyin' uyarıları 'Deprem öldürmez, bina öldürür' sözünü bir kez daha doğruladı. Deprem sonra akıllardaki soru şu: yaşadığımız binaların riskli olup olmadığını nasıl anlarız?
İstanbul'da dün yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem, bazı binalarda oluşan ufak hasarlarla atlatılsa da beklenen büyük İstanbul depreminden önce önlem almak şart. Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'na göre Türkiye'de riskli 6.7 milyon binanın 20 yıl içinde dönüştürülmesi hedefleniyor. Her yıl 100 bini İstanbul'da olmak üzere 300 bin konut dönüştürülecek. Böylece 5 yılda İstanbul'da 500 bin, toplamda 1.5 milyon konut dönüştürülecek.
Posta'nın haberine göre İstanbul'da dün yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem, bazı binalarda oluşan ufak hasarlarla atlatılsa da beklenen büyük İstanbul depreminden önce önlem almak şart. Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'na göre Türkiye'de riskli 6.7 milyon binanın 20 yıl içinde dönüştürülmesi hedefleniyor. Her yıl 100 bini İstanbul'da olmak üzere 300 bin konut dönüştürülecek. Böylece 5 yılda İstanbul'da 500 bin, toplamda 1.5 milyon konut dönüştürülecek.
ZORUNLU DEĞİL
Oturduğunuz ev güvenli mi yoksa riskli bir binada mı oturuyorsunuz? Öğrenmenin yolları var. Riskli bina tespiti için kanunda bir zorunluluk bulunmuyor ancak binanızın yaşı yüksek ve yapım yılı 1999'dan önceyse kontrol ettirmekte fayda var. 1999 Marmara Depremi'nden sonra inşa edilen yapılar için bir yönetmelik yayınlanmış ve yapılara bazı kriterler getirilmişti. Oturduğu binanın riskli olduğunu düşünenlerin kendi güvenliği açısından risk tespiti yaptırması önemli.
TESPİT ETMENİN 3 YOLU VAR
Riskli bina tespiti yaptırmak için 3 seçenek bulunuyor. Bu yöntemler, hızlı, orta ve kapsamlı testler olarak sınıflandırılıyor. Deprem dayanıklılık testleri de bir seçenek olabilir. Bağımsız firmalar aracılığıyla demir ve karot örnekleri alınarak, inceleme yaptırabilirsiniz. Hızlı tetkik teknikleri de kısa sürede sonuç veren bir uygulama. En yaygını ise bina risk tespiti yöntemi. Bu yöntem tercih edilirse ve bina riskli çıkarsa yıkılması zorunlu. Bu aşamada kentsel dönüşüm süreci devreye giriyor.
BAŞVURU İÇİN 1 KİŞİ YETERLİ
Bina Risk Tespiti yaptırmak için herhangi bir çoğunluk aranmıyor. Kat maliklerinden birinin veya kanuni temsilcisinin müracaatı ile tespit yapılabiliyor. Riskli binaların tespiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan lisans almış kurum ve kuruluşlara tapu ve kimlik fotokopisi ile başvurmak yeterli oluyor. Lisanslı kurum ve kuruluşları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'nden öğrenebilirsiniz.