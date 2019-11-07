İstanbul'da tarihi an! Çin yük treni Marmaray'dan böyle geçti!

'KESİNTİSİZ ULAŞTIRMA ALTYAPILARI TESİS ETTİK'

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, üç kıtayı birbirine bağlayan Türkiye'nin çok önemli jeostratejik ve jeopolitik bir konuma sahip olduğunu belirterek, "Türkiye, hem coğrafi konumuyla hem de tarihi ve kültürel sürekliliğiyle; Asya, Avrupa, Balkan, Kafkas, Orta Doğu, Akdeniz ve Karadeniz ülkesidir. Bu coğrafyaların ekonomik ve sosyal gelişiminde önemli bir role sahibiz. Bu pozisyonumuzu daha da güçlendirmek adına, son yıllarda; çok modlu ulaşım bağlantıları sağlamanın yanı sıra, koridorlar oluşturarak kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli ulaştırma altyapıları tesis ettik.