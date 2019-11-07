İstanbul'da tarihi an! Çin yük treni Marmaray'dan böyle geçti!
Çin'den yola çıkarak Kars üzerinden Türkiye'ye giriş yapan tren, İstanbul Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçen il yük treni oldu. TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, "Doğudan batıya 10 ülkenin demir yolları üzerinden büyük bir iş birliğini hep birlikte başardık." İfadelerini kullandı.
Dünya demir yolları açısından bugünün bir milat olduğunu dile getiren TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, "Doğudan batıya 10 ülkenin demir yolları üzerinden büyük bir iş birliğini hep birlikte başardık. Bu büyük iş birliğinin temeli, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde TCDD'de yaşanan değişim ve dönüşümdür." diye konuştu.
Toplamda 65 ülkeye ziyaret edecek tren, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın da katıldığı törenle İstanbul'a uğurlandı. Bakan Turhan, "Bu hat ile ülkemiz, Pekin'den Londra'ya uzanan orta koridorun ve Kazakistan'dan yine Türkiye'ye uzanan Demir İpek Yolu'nun en stratejik bağlantı noktası haline gelmiştir" dedi.
'KESİNTİSİZ ULAŞTIRMA ALTYAPILARI TESİS ETTİK'
Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, üç kıtayı birbirine bağlayan Türkiye'nin çok önemli jeostratejik ve jeopolitik bir konuma sahip olduğunu belirterek, "Türkiye, hem coğrafi konumuyla hem de tarihi ve kültürel sürekliliğiyle; Asya, Avrupa, Balkan, Kafkas, Orta Doğu, Akdeniz ve Karadeniz ülkesidir. Bu coğrafyaların ekonomik ve sosyal gelişiminde önemli bir role sahibiz. Bu pozisyonumuzu daha da güçlendirmek adına, son yıllarda; çok modlu ulaşım bağlantıları sağlamanın yanı sıra, koridorlar oluşturarak kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli ulaştırma altyapıları tesis ettik.