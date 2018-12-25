İstanbul'da taksilere denetleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 38 ilçede taksilere yönelik eş zamanlı denetlemede bulundu. Ortaköy'de arama yapılan bir taksinin bagajından kasatura çıktı.

25 Aralık 2018 Salı, 18:24:38 Güncelleme: 18:26:12
İstanbul'da taksilere denetleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, kentin birçok noktasında taksilere yönelik denetim yapıldı.

İstanbul'da taksilere denetleme

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla gerçekleştirilen taksi uygulaması, 38 ilçede eş zamanlı olarak yapıldı.

İstanbul'da taksilere denetleme

Asayiş Şube Müdürlüğünün koordine ettiği uygulamaya, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

İstanbul'da taksilere denetleme

Halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükununun sağlanması amacıyla yapılan denetlemede, taksi sürücülerinin yanı sıra yolcular da kontrol edildi.

İstanbul'da taksilere denetleme

Fatih'te Millet Caddesi'ndeki denetlemede polis ekipleri, araçları durdurarak arama yaptı.

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