İstanbul'da taksilere denetleme
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 38 ilçede taksilere yönelik eş zamanlı denetlemede bulundu. Ortaköy'de arama yapılan bir taksinin bagajından kasatura çıktı.
25 Aralık 2018 Salı, 18:24:38 Güncelleme: 18:26:12
Asayiş Şube Müdürlüğünün koordine ettiği uygulamaya, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.
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