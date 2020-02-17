İstanbul'da ölü bulunan İngiliz ajan Le Mesurier'in ofisinin için görüntülendi

BEYAZ BARETLİLER DE AYNI BİNADAYDI

Karaköy'deki binanın 1'inci katı İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in kurucu yöneticisi olduğu Mayday Rescue'nin Genel merkezi olarak kullanılıyordu. Teras katını ise James Gustaf Edward Le Mesurier ile eşi Emma Hedvig Christina Winber home ofis olarak kullanıyordu. Binanın giriş bölümü de arama kurtarma derneği 'Beyaz Baretliler' olarak bilinen sivil toplum kuruluşunun depo ve ofisi olarak kullanılıyordu. Buradaki eşyalar da taşınarak tamamen boşaltıldı.