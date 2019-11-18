İstanbul sokakları tehlike saçarken belediyeden tek bir önlem dahi yok!

ÖNLEM ALINMALI

Sedatcan Çoban ise bu tip binaların önlerinin kapatılmasının ve insanların geçişine engel olunmasının çözüm olmadığını dile getirerek, "Örneğin şu anda arkamda gördüğümüz (Kumbaracı Yokuşu Sokak'taki metruk bina) gibi, böyle bir yer de tehlike söz konusu. Ve daha yakın zamanda olan depremden sonra da böyle yerlerin çok daha tehlikeli olduğunu düşünmekteyim. Çünkü daha burada az önce kedileri görüyordum açıkçası ve kedilere giderken, buranın neden kapatıldığı hakkında bir yukarı doğru bakında gerçekten hani korktum. Bir anlık gerildim açıkçası. Bunların daha farklı şekillerde önlem alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde sadece önlerinin kapatılarak insanların geçişlerini engellemenin bir çözüm olduğunu düşünmüyorum şeklinde konuştu.