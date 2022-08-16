İŞKUR’dan aylık 5 bin 176 lira ödeme! İhtiyaç anında yardıma koşuyor! En az 6 ay boyunca verilecek...

Bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve ölçüde karşılayan, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren zorunlu sigortaya işsizlik sigortası denilmektedir.