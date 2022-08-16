İŞKUR'dan aylık 5 bin 176 lira ödeme! İhtiyaç anında yardıma koşuyor! En az 6 ay boyunca verilecek...
İşten çıkartılan ya da işsizlik ödeneğinden yararlanmakta olanlar ödemelerdeki artışın ardından konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. İşsizlik maaşının taban ücreti 2 bin 588 TL, en yüksek işsizlik maaşı ise 5 bin 176 TL olarak belirlendi. Bir çalışanın işsizlik maaşından yararlanabilmesi için ise işten çıkarıldığı tarih itibarı ile 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvuru yapması gerekmektedir. Peki, İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır? İŞKUR işsizlik ödeneği başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...
İŞKUR tarafından işten atılma durumunda verilen işsizlik ödeneği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, İŞKUR işsizlik ödeneği nasıl alınır? İŞKUR işsizlik sigortası nedir? İşte konu hakkında merak edilenler...
Bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve ölçüde karşılayan, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren zorunlu sigortaya işsizlik sigortası denilmektedir.
İstekleri halinde;
Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılar,
Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişiler.