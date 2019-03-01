İŞKUR GSB kura sonuçları açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 3 bin 243 personel alımı için başvuru sürecininin tamamlanmasının ardından 27 Şubat'ta kura çekimi yapıldı. Şimdi sıra İŞKUR GSB kura sonuçlarının açıklanmasında. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? İşte 2019 GSB personel alımı ile ilgili merak edilenler...