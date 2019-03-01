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İŞKUR GSB kura sonuçları açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

01.03.2019 15:27 - Son Güncelleme: 01.03.2019 15:28
İŞKUR GSB kura sonuçları açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 3 bin 243 personel alımı için başvuru sürecininin tamamlanmasının ardından 27 Şubat'ta kura çekimi yapıldı. Şimdi sıra İŞKUR GSB kura sonuçlarının açıklanmasında. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? İşte 2019 GSB personel alımı ile ilgili merak edilenler...

İŞKUR GSB kura sonuçları açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR GSB kura sonuçları açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kura çekimi 27 Şubat'ta yapıldı. Adaylar sonuçları heyecanla bekliyor. Konu ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı bir duyuru yayınladı. İşte bakanlık tarafından yapılan o açıklama;

İŞKUR GSB kura sonuçları açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

"Bakanlığımızca istihdam edilecek sürekli işçi alımına dair noter kura sonuçları konusunda herhangi bir duyuru bulunmamaktadır. İlerleyen günlerde noter kura sonuçları kurumumuza iletildiği tarihte Bakanlığımız resmî internet sitesinde ilan edilecektir."

İŞKUR GSB kura sonuçları açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

HANGİ BÖLÜMLERE PERSONEL ALINACAK?

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