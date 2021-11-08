İlkokul, ortaokul, lise, üniversite ilk ara tatil ne zaman? Kasımda ara tatil hangi gün? MEB ve YÖK’ten açıklama geldi! 1. ara tatil tarihi...

İlkokul, ortaokul, lise, üniversite ilk ara tatil ne zaman? Kasımda ara tatil hangi gün? Yüz yüze eğitim bitecek mi? Okullar kapanacak mı? Üniversiteler ne zaman tatile girecek? Milyonlarca öğrenci ve veli son zamanlarda sık sık bu soruların yanıtlarını araştıyor. Kasım ayına girmemizle birlikte ilk ara tatil de yaklaştı. Öğrenciler çok kısa bir süre sonra 9 günlük tatillerine kavuşacak. Bir yandan da okulların kapanacağı yönündeki iddialar kafa karışıklığına neden oluyor. İşte MEB ve YÖK'ten açıklamalar...