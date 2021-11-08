İlkokul, ortaokul, lise, üniversite ilk ara tatil ne zaman? Kasımda ara tatil hangi gün? MEB ve YÖK'ten açıklama geldi! 1. ara tatil tarihi...
2021 - 2022 eğitim öğretim yılında MEB'e bağlı okullarda yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başlamıştı. Üniversitelerde ise öğrenciler 13 Eylül itibariyle okullarına kavuşmuştu. Koronavirüs salgını nedeniyle 1 yılı aşkın süredir milyonlarca öğrenci derslerini uzaktan alıyordu. Uzun bir aranın ardından derslerini yüz yüze eğitim şeklinde almanın heyecanı yaşayan öğrenciler bir yandan da yüz yüze eğitime ara verilecek mi? sorusunu araştırıyor. Okulların yeniden kapanacağı iddiaları gündeme gelirken MEB ve YÖK'ten söz konusu iddialara ilişkin açıklama geldi. Öte yandan öğrenciler kasımda ilk ara tatile girecek. Peki 1. ara tatil ne zaman? İlkokul, ortaokul, lise, üniversite ilk ara tatil ne zaman? Okullar napanacak mı? İşte tüm detaylar...
İlkokul, ortaokul, lise, üniversite ilk ara tatil ne zaman? Kasımda ara tatil hangi gün? Yüz yüze eğitim bitecek mi? Okullar kapanacak mı? Üniversiteler ne zaman tatile girecek? Milyonlarca öğrenci ve veli son zamanlarda sık sık bu soruların yanıtlarını araştıyor. Kasım ayına girmemizle birlikte ilk ara tatil de yaklaştı. Öğrenciler çok kısa bir süre sonra 9 günlük tatillerine kavuşacak. Bir yandan da okulların kapanacağı yönündeki iddialar kafa karışıklığına neden oluyor. İşte MEB ve YÖK'ten açıklamalar...
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN TATİL YAPACAK?
Üniversitelerde ara tatiller üniversiteden üniversiteye değişmektedir. Güz dönemi final sınavlarının tamamlanmasının ardından üniversitelerde yarıyıl tatili başlıyor. Bu sebeple okuduğunuz üniversitenin akademik takvimini inceleyerek yarıyıl tatili tarihlerini öğrenebilirsiniz.
ÖĞRETMENLERİN ARA TATİLDEKİ DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ!
Bakan Özer, 2021-2022 eğitim öğretim yılında 15-19 Kasım tarihlerinde bir haftalık ara tatil olacağını hatırlattı.
Öğrencilerin bu süreci dinlenerek geçireceğini dile getiren Özer, "15-19 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde vereceğiz. Öğretmenlerimiz bu tarihler arasında izinli sayılarak okullara gelmeyecekler." ifadelerini kullandı.