İL İL HAVA DURUMU: 18 Kasım 2024 bugün hava nasıl olacak? Sıcaklıklar 4 derece birden düşecek! Meteoroloji raporu yayınladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 Kasım Pazartesi günü için güncel hava durumu raporunu açıkladı. Yurt genelinde yağışlı bir hava beklenirken, özellikle bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteorolojik verilere göre gün boyunca Marmara, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin büyük kısmı yağmur ve sağanak yağışla karşı karşıya kalacak.
Yağışlar Şiddetini Artıracak
Meteoroloji'nin yaptığı açıklamaya göre, Malatya ve Adıyaman çevrelerinde bu gece başlayan yağışlar, yarın sabah saatlerinden itibaren Tunceli, Elazığ ve Bingöl illerine ulaşacak.
Kar ve Sağanak Etkili Olacak
Yağışlar, genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Ancak, Siirt ve Şırnak'ın doğusu, Tunceli ve Bingöl'ün kuzeyi, Bitlis'in güneyi ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde (2 bin rakım ve üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açabileceğinden, vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.