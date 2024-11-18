İL İL HAVA DURUMU: 18 Kasım 2024 bugün hava nasıl olacak? Sıcaklıklar 4 derece birden düşecek! Meteoroloji raporu yayınladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 Kasım Pazartesi günü için güncel hava durumu raporunu açıkladı. Yurt genelinde yağışlı bir hava beklenirken, özellikle bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteorolojik verilere göre gün boyunca Marmara, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin büyük kısmı yağmur ve sağanak yağışla karşı karşıya kalacak.

Yağışlar Şiddetini Artıracak Meteoroloji'nin yaptığı açıklamaya göre, Malatya ve Adıyaman çevrelerinde bu gece başlayan yağışlar, yarın sabah saatlerinden itibaren Tunceli, Elazığ ve Bingöl illerine ulaşacak.