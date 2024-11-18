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İL İL HAVA DURUMU: 18 Kasım 2024 bugün hava nasıl olacak? Sıcaklıklar 4 derece birden düşecek! Meteoroloji raporu yayınladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Türkiye genelinde etkili olacak hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği birçok bölgenin yağış alacağı belirtiliyor. Yağışların özellikle Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde etkili olması bekleniyor. İşte bölge bölge hava durumu raporu...

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 07:53 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 08:07
İL İL HAVA DURUMU: 18 Kasım 2024 bugün hava nasıl olacak? Sıcaklıklar 4 derece birden düşecek! Meteoroloji raporu yayınladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 Kasım Pazartesi günü için güncel hava durumu raporunu açıkladı. Yurt genelinde yağışlı bir hava beklenirken, özellikle bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteorolojik verilere göre gün boyunca Marmara, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin büyük kısmı yağmur ve sağanak yağışla karşı karşıya kalacak.

İL İL HAVA DURUMU: 18 Kasım 2024 bugün hava nasıl olacak? Sıcaklıklar 4 derece birden düşecek! Meteoroloji raporu yayınladı

Yağışlar Şiddetini Artıracak

Meteoroloji'nin yaptığı açıklamaya göre, Malatya ve Adıyaman çevrelerinde bu gece başlayan yağışlar, yarın sabah saatlerinden itibaren Tunceli, Elazığ ve Bingöl illerine ulaşacak.

İL İL HAVA DURUMU: 18 Kasım 2024 bugün hava nasıl olacak? Sıcaklıklar 4 derece birden düşecek! Meteoroloji raporu yayınladı

Kar ve Sağanak Etkili Olacak

Yağışlar, genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Ancak, Siirt ve Şırnak'ın doğusu, Tunceli ve Bingöl'ün kuzeyi, Bitlis'in güneyi ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde (2 bin rakım ve üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açabileceğinden, vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

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