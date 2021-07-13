İBB'nin tepki çeken çalışmasında bir skandal daha! Şemsi Paşa Camii önündeki yol bariyer ve şeritlerle kapatıldı

Üsküdar'a gezmek için geldiğini söyleyen üniversite öğrencisi Burhan Özen "Kısa süre oldu yapılalı ona rağmen sıkıntılar olmaya başlamış ki kapandı. Ahşap bölümde geçiş yasak tehlikede olduğu için. Dayanıklı yapmamış herhalde.