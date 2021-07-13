İBB'nin tepki çeken çalışmasında bir skandal daha! Şemsi Paşa Camii önündeki yol bariyer ve şeritlerle kapatıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi Şemsi Paşa Camii'nin sahil kısmına yaptığı çelik konsol sistemine tepki yağmıştı. Caminin deniz kısmına yolu genişletmek için yapılan platformun bir bölümü zarar görünce bariyerler ile kapatıldı. Halk arasında 'Kuşkonmaz Camii' olarak da bilinen tarihi caminin önünde zemin genişletme çalışmaları, vatandaşların tüm tepkisine rağmen durdurulmamıştı.
13.07.2021 13:38
- Son Güncelleme: 13.07.2021 13:48