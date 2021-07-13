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İBB'nin tepki çeken çalışmasında bir skandal daha! Şemsi Paşa Camii önündeki yol bariyer ve şeritlerle kapatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi Şemsi Paşa Camii'nin sahil kısmına yaptığı çelik konsol sistemine tepki yağmıştı. Caminin deniz kısmına yolu genişletmek için yapılan platformun bir bölümü zarar görünce bariyerler ile kapatıldı. Halk arasında 'Kuşkonmaz Camii' olarak da bilinen tarihi caminin önünde zemin genişletme çalışmaları, vatandaşların tüm tepkisine rağmen durdurulmamıştı.

13.07.2021 13:38 - Son Güncelleme: 13.07.2021 13:48
İBB'nin tepki çeken çalışmasında bir skandal daha! Şemsi Paşa Camii önündeki yol bariyer ve şeritlerle kapatıldı

Mimar Sinan'ın en önemli eserleri arasında gösterilen ve yalı camisi olma özelliğiyle öne çıkan 440 yıllık Üsküdar'daki tarihi Şemsi Paşa Camii'nin deniz kısmına yolu genişletmek için yapılan platformun bir bölümü zarar görünce bariyerler ile kapatıldı.

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İBB'nin tepki çeken çalışmasında bir skandal daha! Şemsi Paşa Camii önündeki yol bariyer ve şeritlerle kapatıldı

Ocak 2021'de deniz dolgusu yapmadan, yayaların deniz yönünden geçişlerini sağlayacakları çelik konsol sistemi uygulamasına başlanıldı.

İBB'nin tepki çeken çalışmasında bir skandal daha! Şemsi Paşa Camii önündeki yol bariyer ve şeritlerle kapatıldı

Yapılan yeni yol Mayıs ayında kullanıma açıldı. Ancak yol bariyer ve şeritlerle kapatıldı.

İBB'nin tepki çeken çalışmasında bir skandal daha! Şemsi Paşa Camii önündeki yol bariyer ve şeritlerle kapatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir ay önce de onarılan platform, zarar gördüğü için ahşapların tekrar onarılması için geçici olarak kapatıldı.

İBB'nin tepki çeken çalışmasında bir skandal daha! Şemsi Paşa Camii önündeki yol bariyer ve şeritlerle kapatıldı

Üsküdar'a gezmek için geldiğini söyleyen üniversite öğrencisi Burhan Özen "Kısa süre oldu yapılalı ona rağmen sıkıntılar olmaya başlamış ki kapandı. Ahşap bölümde geçiş yasak tehlikede olduğu için. Dayanıklı yapmamış herhalde.